Cinco marcas dominan 84% de mercado de smartphone en México

Cinco fabricantes de smartphones en México concentran 83.8% del mercado, siendo Samsung quien posee la mayoría del negocio con 32.2% del total, de acuerdo con cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU) al cierre de 2020.

Sin embargo, la consultora señala que el 16.2% restante se encuentra altamente atomizado entre diversos fabricantes.

"Algunos con trayectorias de muchos años y algunos otros de reciente llegada, incluso, muchos de ellos fabricantes de marcas libres, que no realizan gasto en publicidad masiva y buscan competir por la vía de precios", detalla Rolando Alamilla, consultor de The CIU.

Aunque Samsung lidera el mercado, en el último semestre, registró una disminución de tres puntos porcentuales por el aumento en el precio de los dispositivos, lo que motivó a usuarios de gama baja a migrar a otras marcas, indica el analista.

Le sigue Motorola, con 20.3%, empresa que ha logrado esta trayectoria ascendente tras enfocar sus esfuerzos de mercado en la oferta de dispositivos de gama media en México y aprovechar su amplio reconocimiento de marca.

En tercer sitio se encuentra Huawei con 14.2%, "las batallas geopolíticas en el campo tecnológico a las que se ha enfrentado Huawei, si bien ya han surtido efectos en la oferta de sus nuevos dispositivos, que no disponen del soporte de servicios de Google, aun no han impactado significativamente la tenencia de equipos".

El año pasado cerró con 115.8 millones de smartphones en el país, lo que representa una adopción de 91.6% sobre el total de las 126 millones de líneas que se encuentran operando en México.