¿Cómo acceder sin contraseñas a las apps y servicios de Microsoft?

Desde hace un tiempo, la tecnológica Microsoft ha trabajado en una opción de seguridad que permita eliminar las contraseñas para acceder a ciertos servicios.

Sin embargo, no es hasta este 2021 que la firma por fin ha terminado de desarrollar esa tecnología, por lo que todas las cuentas de usuarios podrán funcionar sin necesidad de una contraseña.

Esto se debe a que, el utilizar contraseñas, aunque no lo parezca puede ser un riesgo para salvaguardar la información de usuarios y empresas. Al menos es la idea que tiene la firma de Redmond, por lo que han decidido anunciar este cambio que anteriormente solo estaba disponible para los clientes empresariales.

--El problema de las contraseñas

De hecho, según Microsoft, las contraseñas que no cuentan con una buena fortificación son el punto de entrada para la mayoría de los ataques en cuentas empresariales y de consumidores: ya que cada año, la firma registra 18 mil millones de eventos de este tipo, lo que se traduce a 579 ataques por segundo.

Asimismo, una contraseña realmente segura, la mayor parte de las veces es difícil de recordar, además de que la mayoría de los sitios exige una combinación de símbolos, números, mayúsculas y minúsculas, aunado al hecho de que no debes repetir alguna contraseña que ya hayas utilizado anteriormente.

Para evitar estos inconvenientes, por lo general los usuarios echan mano de frases personales, como nombres, apellidos o fechas de cumpleaños, o simplemente reutiliza sus combinaciones en más de un sitio.

Dichas acciones los vuelven una víctima fácil para los piratas informáticos, que utilizan aplicaciones automáticas para probar muchas posibilidades de contraseñas, o mediante técnicas de phishing, engañan a los usuarios para que les entreguen sus credenciales. "Una cuenta sin contraseña reduce el riesgo de ataques de suplantación de identidad y contraseña", aseguró Microsoft.

---Acceso seguro sin contraseña

Para eliminar el uso de contraseñas en los servicios y aplicaciones de Microsoft, deberás descargar la app Microsoft Authenticator en tu teléfono móvil y vincularla con tu cuenta de Microsoft.

Cabe señalar que Microsoft Authenticator es una app gratuita disponible para iOS y Android, que te permite prescindir de tu contraseña, reemplazándola con tu huella digital, un sistema de reconocimiento facial o un PIN.

Una vez que hayas instalado y vinculado la app de Microsoft Authenticator con tu cuenta, sigue estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta Microsoft (account.microsoft.com).

Escoge Seguridad y luego Opciones de seguridad avanzadas.

En Opciones de seguridad adicionales, selecciona "Activar" en el apartado "Cuenta sin contraseña".

Sigue las instrucciones en pantalla y aprueba la notificación que recibirás en la app de Microsoft Authenticator en tu móvil.

Si en algún momento te arrepientes y deseas volver a utilizar contraseñas, solamente deberás realizar el mismo proceso y elegir la opción desactivar en el apartado "Cuenta sin contraseña".

En computadoras portátiles con Windows también puedes usar el reconocimiento facial de Windows Hello o el inicio de sesión con huellas dactilares.

¿Qué servicios y apps son compatibles?

La herramienta es compatible, con las siguientes aplicaciones de Microsoft:

Microsoft 365

Microsoft Teams

Outlook

OneDrive

Family Safety

Microsoft Edge

Xbox One

Xbox Series

Windows 10

Windows 11.