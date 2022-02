¿Cómo activar los modos secretos de Alexa?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Los asistentes personales han hecho la vida de millones de personas más fácil, al permitir automatizar una serie de procesos además de brindar consejos, recetas, estados del clima, entretenimiento con juegos y desafíos y hasta risas con chistes y comentarios cómicos.

Uno de los asistentes personales más populares hoy en día es Alexa, presente en los dispositivos Amazon Echo, debido a que facilita muchas tareas gracias a sus comandos de voz pero, ¿sabías que tiene algunos modos de funcionamiento ocultos muy divertidos?

Si la respuesta es no, no te preocupes, que nosotros te los contamos. Puede ser que la propia Alexa de respuesta a esta incógnita con solo decir "Alexa, ¿qué modos tienes?" pero si te deja sin respuesta, en Tech Bit te resumimos los principales y más interesantes.

---Modo Súper Alexa

Solamente debes decir, "Alexa, activa el modo súper Alexa". El asistente te dirá que se trata de un modo súper secreto y te pedirá el código de activación, que es "Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, start".

Se trata de una contraseña un poco liosa, ya que se trata de un modo oculto y secreto, pero no te preocupes, Alexa te avisará si has dicho algo mal.

"Super-Alexa" se trata simplemente de una broma para pasar un buen rato con el dispositivo y disfrutar más allá de las cosas del día a día que le pedimos a Alexa.

Cabe señalar que, si eres video jugador de la vieja escuela, sabrás que el asistente de voz se refiere al código Konami.

---Modos familiares

Otro de os modos llamativos y divertidos con los que cuenta este asistente personal, es el modo familiar, con el que Alexa asumirá la identidad de varios miembros de nuestra familia:

---Modo madre

Alexa sabe una buena colección de frases típicas de las madres. Para activarlo, solamente debes decir "Alexa, activa el modo madre o Alexa activa modo mamá. En automático, el asistente de voz tratará de emular todas esas frases de una madre abnegada y que ama a sus hijos.

---Modo bebé

Si lo activas, escucharás a Alexa llorando como si fuera un bebé. Se activa simplemente con "Alexa, modo bebé".

---Modo niño

Si echas de menos a un sobrino mimado y respondón, Alexa puede sustituirlo con el comando "Alexa, modo niño". Este modo retrata al niño berrinchudo, llorón o preguntón que no falta en ninguna familia.

---Modo adolescente

Alexa adaptará su forma de hablar a la de un adolescente, usando algunas de las expresiones de este rango de edad. Con este modo, Alexa muestra a los adolescentes cómo los escuchan los adultos, ya que marca palabras como ¿OK? tal y como lo haría un muchacho rebelde e inconforme.

Para activar este modo, dile al asistente de voz: Alexa Modo adolescente.

---Modo abuelita

Puedes pedirle a Alexa que hable como una persona mayor y diga frases típicas de abuelitas gracias a este modo que se activa con solo decir "Alexa, modo abuelita, Alexa, modo abuela, Alexa, modo abuelo, Alexa, modo viejita o Alexa, modo viejito".

---Modo Taquero

En el modo taquero, Alexa recrea algunas frases que dice tu taquero favorito. Encontrarás tacos de todos los tipos, menos de canasta.

Para activar este delicioso modo, solo di: "Alexa, modo taquero".

---Modo Mexicano

Al decir este comando, Alexa te deleitará con frases cotidianas de nuestros compatriotas, así como los gritos característicos en fiestas patrias y otros eventos, así que si eres mexicano, se te harán bastante familiar estos sonidos.

---Modo autodestrucción

Si quieres activar este modo, Alexa te mencionará que si lo hará, pero con la confianza que lo detendrás en el último momento. Cabe decir que este modo, al igual que el modo Super Alexa, no es más que una broma, por lo que no tienes que preocuparte de que tu dispositivo con Alexa integrado explotará o algo por el estilo, le puedes hacer travesuras a tus amigos.