Entendiendo el miedo en los perros: causas y soluciones

Muchos perros experimentan miedo en alguna etapa de su vida y entender sus causas y cómo ayudarlos puede ser esencial para mejorar su bienestar. Los desencadenantes más comunes suelen incluir ruidos fuertes, personas desconocidas, otros perros o incluso experiencias traumáticas en su pasado.

Según Eduarda Piamore, Técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino, un perro que vive en un estado de temor constante es más susceptible a enfermedades, con una menor esperanza de vida y calidad de vida disminuida. Esto se debe a que el miedo y la ansiedad crónica debilitan su sistema inmunológico y limitan su capacidad de disfrutar de interacciones sociales y exploración de entornos.

El miedo en perros tiene múltiples orígenes, qué se diferencian de la inseguridad. Este sentimiento es una respuesta natural ante una amenaza, pero un perro con confianza, bien socializado y educado, es capaz de gestionar esta emoción y enfrentar situaciones difíciles sin recurrir a la agresividad. En cambio, un perro inseguro no ha tenido la oportunidad de construir su confianza debido a factores como una socialización deficiente o traumas. Esto lo vuelve más propenso a reaccionar con miedo en situaciones que no deberían ser amenazantes.

¿Por qué un perro puede ser miedoso?

Herencia genética: Algunas razas son naturalmente más sensibles al miedo que otras y los perros pequeños suelen ser más temerosos que los grandes.

Socialización: La interacción temprana con otros animales, personas y entornos ayuda a un perro a construir su confianza. Un perro sin estas experiencias puede reaccionar con temor ante lo desconocido.

Experiencias vividas: Traumas o experiencias negativas, como el maltrato o la exposición a ruidos intensos, pueden generar fobias duraderas y falta de confianza.

Los signos de miedo en los perros pueden variar ampliamente. Algunos pueden ladrar, gemir o incluso intentar huir cuando se sienten en peligro, mientras que otros pueden reaccionar de manera más sutil, con señales de estrés como lamerse los labios, agachar las orejas o mantener la cola entre las patas. También pueden evitar el contacto visual o buscar refugio en espacios seguros, como debajo de muebles.

¿Cómo aumentar la confianza en un perro?

Para ayudar a un perro a superar sus miedos, es importante ser paciente y entender sus límites. La especialista en comportamiento recomienda:

Respetar el destete natural: Evitar separar a los cachorros de su madre antes de los dos meses de vida permite que aprendan habilidades sociales básicas.

Socialización temprana y adecuada: Durante los primeros meses de vida, exponer a los perros a diversos estímulos los ayuda a adaptarse a diferentes entornos sin temor.

Refuerzo positivo: Premiar el buen comportamiento y evitar castigos fortalece el vínculo con el perro y su confianza.

Ejercicio y estimulación mental: Paseos regulares y actividades que los desafíen cognitivamente pueden ayudar a reducir el estrés y el aburrimiento.

Aunque no es posible eliminar completamente el miedo en los perros, es esencial trabajar en su socialización y en crear experiencias positivas para que puedan gestionar mejor sus emociones. En casos extremos, como fobias severas, es recomendable acudir a un etólogo o experto en comportamiento canino.