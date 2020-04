Cómo cambiar el color de la letra WhatsApp

Si buscas darles un toque especial a los mensajes que le mandas a tus amigos, familia o conocidos, con esta información podrás hacer que tus conversaciones resalten visualmente. Lo único que necesitas es descargar una app que cuenta con 20 fuentes entre las que destaca una que hace que tus letras se vean encapsuladas en unos cuadros azules, así como muchas otras que puedes desbloquear tan solo viendo anuncios.

Se trata de Stylish Text, una aplicación que está disponible en Play Store y que es gratuita. Otra ventaja de esta app es que es bastante ligera, por lo cual si no cuentas con mucha memoria en tu celular, eso no será un problema para dejar a tus amigos sorprendidos con tus mensajes llenos de estilo.

Una vez que descargas la app, esta te va explicando paso a paso qué es lo que tienes que hacer para activarla, ya que al ser externa a WhatsApp y al sistema del celular, tendrás que otorgarle ciertos permisos para ver cómo tus letras se hacen azules o blancas, dependiendo de la aplicación en la que escribas.

Una vez que la autorizas, tú eliges el formato con el que quieres que esta app se muestre en tu celular, ya sea que optes por el formato de barra o la burbuja flotante. Así cada que comiences a escribir justo arriba de tu teclado aparecerá una pequeña burbuja con el logo de la aplicación, la cual al momento de darle clic despliega una serie de opciones de fuentes entre las cuales puedes elegir.

Y así de sencillo podrás mandar mensajes increíblemente estéticos. Puedes jugar con las tipografías que tiene la aplicación e incluso ver videos para descargar otras fuentes, la dinámica es bastante sencilla y la app en todo momento te va guiando, así que no tienes que preocuparte por nada más que por elegir la fuente que desees emplear.

Esta app no se limita solo a WhatsApp, de hecho una vez que la autorizas puedes cambiar el color de la letra en todos los lugares donde escribas: notas, Messenger e incluso Facebook.