Cómo combatir los codos percudidos

Sin duda todas queremos lucir una piel suave y joven, sobre todo si se trata del rostro, sin embargo, existen otras zonas que son igual de importantes (toda la piel del cuerpo lo es), y solemos ponerles menos atención.

En esta categoría entran los codos, rodillas y talones. Estas zonas pueden ser víctimas con facilidad de la resequedad y en consecuencia volverse de un tono más oscuro.

¿Por qué se oscurecen los codos?

Existen varios motivos por lo que esto sucede, estos van desde la falta de vitamina E y A, la acumulación de células muertas, así como el uso de jabones demasiado fuertes; hasta el hecho de que gran parte del día los codos están en continuo roce con las superficies de apoyo, esto provoca hiperqueratosis, el engrosamiento de la piel de esta zona, lo que en consecuencia genera acumulación de queratina, señala el ON Salus.

Combate los codos resecos

Nivea señala que los codos percudidos que son causados por una acumulación de células muertas de la piel, y que pueden hacer que el área parezca irregular o incluso escamosa se combaten al exfoliarlos regularmente para eliminar estas células muertas. Ojo, esto no debe superar las dos veces por semana, pues podrías irritar la piel.

Puedes preparar una mascarilla natural para exfoliar con dos cucharadas de aloe vera y azúcar, aplicar en tus codos y masajear. Luego debeerás enjuaga con agua tibia y después hidratar con tu crema de cuerpo.

Otra recomendación es hidratar la piel de tus codos todos los días. A veces el que luzcan más oscuros podría hacerte pensar que es suciedad y esto te llevará a tallar en exceso la zona, lo cual no te ayudará.

Antes de comprar esponjas o cepillos para atacar tus codos, asegúrate de estar usando una crema extrahidratante en los codos, verás que en poco tiempo lograrás una diferencia considerable.

Si a pesar de todo no consigues una mejoría, la recomendación es que asistas al dermatólogo para un diagnóstico y tratamiento personalizado.