¿Cómo desinfectar frutas y verduras sin usar yodo?

La desinfección de frutas y verduras es una tarea que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe realizarse siempre como parte de los hábitos sanitarios de una persona, puesto que los productos provenientes de cosechas pueden contener microorganismos patógenos y elementos químicos que a su vez podrían causar enfermedades.

De acuerdo con estudios realizados por Food and Drug Administration (FDA), alrededor de 33 millones de personas sufren de enfermedades transmitidas por alimentos. El problema, señalan, es ocasionado por una mala limpieza y desinfección de los productos.

Una opción popular para desinfectar los alimentos es el uso de yodo, sin embargo, podría resultar tóxico si no se usa correctamente. El abuso de yodo, advierten especialistas del National Institutes of Health (NIH), podría provocar taquicardias, pérdida de peso, irritabilidad en los ojos y pulmones.

Existen otras opciones como los compuestos ácidos, los cuales no son corrosivos, no son tóxicos y pueden ser usados en la desinfección de la mayoría de los alimentos. Además, se pueden utilizar en la limpieza de superficies donde se procesan productos alimenticios. En "Menú" de EL UNIVERSAL, te presentamos algunas alternativas para desinfectar frutas y verduras.

Además de ser una fruta rica en vitamina C y ácido fólico, la toronja puede ayudar a desinfectar los alimentos. El extracto de su semilla es una mezcla compleja, que se compone de pulpa y de las membranas blancas de este cítrico. Su uso como desinfectante está aprobado por Food and Drug Administration (FDA) pues tiene un amplio espectro antimicrobiano frente a bacterias positivas y negativas, hongos, y virus.

También, la Universidad de Chile, considera el extracto de semilla de toronja como biodegradable, hipoalergénico y no tóxico a la salud humana.

El ácido peracético es líquido transparente que sí se descompone forma agua, oxígeno y ácido acético. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) describe al ácido peracético como un antimicrobiano ideal, debido a su alto potencial oxidante sobre la membrana externa de las bacterias, hongos y virus.

Su uso está aprobado por la FDA, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que establecen que el ácido peracético puede aplicarse como desinfectante de superficies en contacto con alimentos y para desinfectar alimentos como frutas, vegetales, carne, aves y mariscos.

Ácido acético es el componente principal en el vinagre. Por lo que otra alternativa aprobada por la FDA para la desinfección de frutas y verduras es rociar los productos con vinagre. Además el ácido acético minimiza el riesgo al medio ambiente y la salud humana.

Los ácidos orgánicos, como el ácido láctico, son altamente bactericidas. Su uso es recomendado por Betelgeux, una empresa especializada en higiene de las industrias alimentarias, cosméticas y farmacéuticas.

Es otro método físico utilizado para lograr una sanitizacio?n superficial en frutas y vegetales, recomendado por la Universidad de la República, en Uruguay. Consiste en sumergir brevemente los productos en agua caliente, a temperaturas muy altas, para lograr eliminar bacterias que pudieran estar en la superficie de los alimentos.

El cloro es el desinfectante más utilizado en la industria alimentaria, según la Universidad de Chile. Se recomienda su uso para desinfección de superficies en contacto con alimentos y para desinfectar frutas, verduras y hortalizas.

De igual manera, es importante seleccionar correctamente las frutas y verduras, escogiendo sólo aquellos productos que estén en buenas condiciones y posteriormente, conservarlos como es debido para disminuir el riesgo de consumir un alimento que resulte dañino para el organismo.