¿Cómo enviar mensajes privados desde Instagram web?

Puede que la mayoría de los usuarios utilicen Instagram desde la aplicación móvil pero, para aquellos que prefieren la versión de escritorio, la plataforma ha añadido la función de enviar mensajes privados.

Esta herramienta, que hasta ahora solo podía ser utilizada en la app, permite chatear con otros usuarios por medio de web de la página de Instagram.

De acuerdo con la red social propiedad de Facebook, la incorporación de los DM (direct message) o mensajes directos en escritorio, es una función que han solicitado los usuarios y que debería ser especialmente útil para empresas e influencers que envían muchos mensajes, aunque, si eres de los que chatea mucho seguro también lo agradecerás.

Así, la intención de Instagram es que todos los usuarios que prefieren ver el contenido de la plataforma en una computadora dejen de tener una experiencia limitada mientras navegan por las Stories.

Gracias a esta actualización ya no tendrás que ir a la app cuando encuentres una historia que merece un comentario.

Si te interesa probar esta función solo ingresa a Instagram.com para que averigües si ya está disponible en tu escritorio pues la herramienta está llegando poco a los usuarios.

Si eres de los que ya cuentan con la opción de envío de mensajes privados en Instagram web verás el símbolo de mensajes en la parte superior de la página.

Además de que para muchos este añadido representa una mejor experiencia de uso, también será muy práctica pues verás todos los chats que tengas en la aplicación sin tener que importar ni archivos ni contactos, lo que significa que podrás iniciar una conversación en la app y continuarla en la página web.

La experiencia de mensajería será la misma que en la app de Instagram. Podrás crear nuevos grupos, iniciar un chat con alguien desde la pantalla de DM o desde una página de perfil. Asimismo, si das doble clic en un mensaje darás me gusta.

La versión de chat en el escritorio también permite compartir fotos y ver la cantidad de mensajes no leídos.

Si habilitas la función de notificaciones, en tu computadora también recibirás una alerta cada vez que llegue en mensaje nuevo.