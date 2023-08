¿Cómo evitar que Google elimine la cuenta de Gmail?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- En los últimos meses, Google ha trabajado en la implementación de tecnologías y herramientas que le permitan a los usuarios estar seguros y protegidos. Debido a esto, ha tomado una serie de acciones para cumplir con su cometido. Y una de ellas es la eliminación de cuentas inactivas de Gmail.

De acuerdo con un comunicado publicado por la compañía, una cuenta de Gmail se ve comprometida cuando no se ha utilizado por un periodo largo de tiempo, esto debido a que "las cuentas olvidadas o desatendidas a menudo dependen de contraseñas antiguas o reutilizadas que pueden haber sido comprometidas, no han configurado la autenticación de dos factores y reciben menos controles de seguridad por parte del usuario".

Ante ello, han decidido que, a partir de diciembre del 2023, se comenzarán a eliminar cuentas inactivas. ¿Sabes si esto podría afectar tu cuenta? A continuación, te decimos.

¿Cuáles cuentas de Gmail serán eliminadas?

De acuerdo el gigante tecnológico, las cuentas que se eliminarán serán aquellas que no se han utilizado o iniciado sesión durante al menos dos años. Dichas cuentas serán eliminadas junto con el contenido que esté relacionado a ella, tales como Google Workspace y Google Photos.

Asimismo, Google señaló a través de su comunicado que "La política solo se aplica a las cuentas personales de Google y no afectará a las cuentas de organizaciones como escuelas o empresas", por lo que si cuentas con alguna de estas no tendrás que preocuparte de nada.

Por otro lado, también señalaron que esta acción se irá llevando por etapas, iniciando con aquellas cuentas que "se crearon y nunca más se usaron". Además, los usuarios recibirán múltiples notificaciones en estos meses sobre la advertencia de que su cuenta podría ser eliminada en caso de no seguir las sugerencias de Google para mantenerla activa.

Así podrás evitar que eliminen tu cuenta de Gmail

Si desafortunadamente recibiste una advertencia de que tu cuenta iba ser eliminada, aún tienes tiempo de recuperarla antes de que Google la elimine. Para ello, tendrás que seguir las recomendaciones que la misma empresa ha brindado para evitar que esto suceda.

Lo primero que deberás hacer es mantener activa la sesión de la cuenta que está en peligro de ser desactivada, esto con el fin de que Google aún la considere como una cuenta activa. Además, Google señala en su comunicado que con ella deberás realizar algunas de estas acciones:

-Leer o enviar un correo electrónico

-Usar Google Drive

-Ver un video en YouTube

-Descargar una aplicación de Google Play Store

-Hacer búsquedas en Google

-Iniciar sesión con Google en una aplicación o servicio de terceros

Con estas acciones, tu cuenta podría salvarse. Además, recuerda que es importante iniciar sesión en ella mínimo una vez cada dos años para evitar que se vea perjudicada en un futuro. De igual forma se recomienda cambiar la contraseña cada cierto periodo de tiempo y activar la autenticación de dos factores para evitar que tu cuenta se vulnere.