Cómo hacer una copia de seguridad de tu iPhone con o sin iCloud

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- Desde hace algunos años, se celebra el Día Mundial del Backup cada 31 de marzo. La elección de esta fecha no es algo aleatorio. Al día siguiente, 1 de abril, se celebra en varios países el llamado April Fools Day, o día de las bromas, y que todo sea una broma es lo primero que pensamos cuando nuestros dispositivos fallan.

El objetivo principal del Día Mundial del Backup es concienciar acerca de la realización de copias de seguridad de nuestros datos periódicamente. Aunque lo ideal sería hacer backups de todos los archivos una vez a la semana, o como mucho cada quince días, el porcentaje de usuarios que nunca han realizado una copia de seguridad de sus datos sigue siendo demasiado elevado.

Es por ello que en esta ocasión en Tech Bit te mostramos cómo hacer una copia de seguridad de tu iPhone.

La forma más fácil de hacer una copia de seguridad es usando iCloud, que no solo es fácil de configurar, sino que hace que sea igual de sencillo configurar un nuevo teléfono si el anterior ya no está disponible.

Cabe señalar que también es posible hacer una copia de seguridad en otros servicios, como Google Drive, pero no es tan conveniente.

Otra alternativa si es que eres más meticuloso de en dónde resguardas tu información, es hacer una copia de seguridad de tu iPhone en tu computadora Mac o Windows y mantener el control total de tus copias de seguridad de datos.

---Copia de seguridad en iCloud

Para respaldar tus datos en el servicio de Apple, solamente necesitas:

Tocar "Configuración" > [tu nombre] botón superior > "iCloud" > "Copia de seguridad de iCloud".

Si "iCloud Backup" está desactivado, actívalo. Si ya está activado y te estás preparando para borrar tu antiguo iPhone, puedes tocar "Hacer copia de seguridad ahora" por si acaso.

--Copia de seguridad en tu escritorio

Para hacer una copia de seguridad en el escritorio de tu computadora, solamente necesitas conectar tu teléfono a tu computadora usando su cable de carga.

Inicia iTunes si estás usando Windows o una Mac con macOS 10.14 o anterior; use Finder en una Mac con macOS 10.15 Catalina o posterior.

Si estás utilizando Finder, abre una ventana de Finder (ya sea haciendo clic en el ícono de Finder en su base o seleccionando "Archivo"> "Nueva ventana de Finder" en la barra de menú superior de Finder), y busca tu iPhone a la izquierda en "Ubicaciones".

En iTunes, deberías ver un pequeño icono de iPhone en la esquina superior izquierda; selecciónalo.

En caso de no visualizarlo, es posible que debas autorizar tu sistema. Para ello debes dirigirte al menú superior de iTunes y seleccionar "Cuenta" > "Autorizaciones" > "Autorizar esta computadora..." y sigue las instrucciones.

Después de eso, el proceso para iTunes o Finder es prácticamente el mismo, aunque el aspecto de las páginas y el idioma serán ligeramente diferentes.

Si es la primera vez que haces esto, cuando hagas clic en el ícono del teléfono, es posible que se te pregunte si confías en el teléfono, primero en la computadora y luego en el teléfono mismo.

También se te puede preguntar si deseas configurar tu teléfono como un nuevo dispositivo o restaurarlo desde una copia de seguridad anterior. En este caso, selecciona la primera.

Selecciona la pestaña "General" en la parte superior y busca la categoría denominada "Copias de seguridad". Selecciona "Esta computadora" (en iTunes) o "Haz una copia de seguridad de todos los datos de tu iPhone en tu Mac" (en Finder).

---Encripta tus copias de seguridad

Vas a querer encriptar tu copia de seguridad para mayor seguridad. Marca "Cifrar copia de seguridad de iPhone" (en iTunes) o "Cifrar copia de seguridad local" (en Finder) e ingresa una contraseña. No pierdas esa contraseña; de lo contrario, perderás el acceso a tus datos.

Una vez que configures el cifrado, es probable que la copia de seguridad se inicie automáticamente. De lo contrario, haz clic en "Hacer copia de seguridad ahora".

---Restaura tus copias de seguridad

Si necesitas restaurar tu copia de seguridad, simplemente ve a la misma página y haga clic en "Restaurar copia de seguridad...".

Ten en cuenta que puedes hacer una copia de seguridad manual de tu iPhone o también puedes hacer que se haga una copia de seguridad automáticamente cada vez que lo conectes a tu computadora.

Para ello, solamente busca "Opciones" justo debajo de la sección "Copias de seguridad" y selecciona "Sincronizar automáticamente cuando este iPhone esté conectado".

Una vez que hayas configurado la copia de seguridad en tu computadora, es posible que desees eliminar cualquier copia de seguridad que hayas realizado en iCloud.

---Para hacer esto en tu Mac:

Haz clic en el ícono de Apple en la esquina superior de su sistema.

Selecciona "Preferencias del sistema" > "Cuentas de Internet" > "iCloud".

Selecciona el botón "Administrar" en la esquina inferior derecha de la ventana y luego "Copias de seguridad".

Selecciona una copia de seguridad para eliminar, haga clic en el icono menos en la parte inferior izquierda de la ventana y seleccione "Eliminar".

Esto eliminará todas tus copias de seguridad de iCloud y desactivará cualquier otra copia de seguridad.

Para hacer esto en tu iPhone:

Ve a "Configuración" y toca tu nombre.

Selecciona "iCloud" > "Administrar almacenamiento" > "Copias de seguridad".

Toca "Eliminar copia de seguridad".

Toca "Apagar y eliminar".