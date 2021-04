Cómo limpiar correctamente el teclado de una computadora

En la vida diaria estamos acostumbrados a tener un uso cotidiano de dispositivos electrónicos, los cuales facilitan una infinidad de tareas en diversos ámbitos, son muy útiles para personas que están en la escuela, que trabajan, que tienen ahí sus datos del negocio, así como juntas o conferencia a distancia, entre otras.

Por lo cual, para todos estos usos tecnológicos debe haber un dispositivo que otorgue todas las comodidades de rapidez y que tenga la capacidad de transportarse de forma sencilla, en este sentido la computadora se ha convertido en la herramienta ideal para todo tipo de públicos.

Actualmente con la pandemia todos los cuidados de limpieza y sanidad se han puesto más rígidos, en tanto a una desinfección de forma habitual que se sugiere sobre todo para los equipos de cómputo o electrónicos con los que se tiene constante contacto directo

El Blog de la Universidad de las Américas Puebla argumenta que es necesario entender primeramente las razones por las que el dispositivo puede generar polvo o suciedad, y es porque mientras el ordenador está en funcionamiento, sus componentes generan electricidad estática, lo que hace que atraiga el polvo y otras partículas.

De esta forma, la suciedad se acumula y puede acabar por saturar el disipador térmico, los ventiladores de la caja y otros componentes importantes.

En este sentido, especialistas señalan que no solo es algo desagradable, sino que también puede terminar bloqueando el flujo de aire, lo que, a su vez, puede ocasionar un sobrecalentamiento y ralentizar el rendimiento del ordenador.

Por eso es importante una limpieza periódica de todos sus componentes, para evitar el deterioro de la computadora y sobre todo prolongar su vida útil.

Una de las indicaciones iniciales es, antes que todo apagar y desenchufar el dispositivo. De lo contrario se podría dañar el hardware.

Para la parte exterior es factible utilizar un paño suave, preferentemente de microfibras, ligeramente humedecido con agua, igualmente es importante tener cuidado al pasar los puertos, asegura Panda Security, empresa dedicada al cuidado de las computadoras.

Después de ese primer punto de ninguna forma se recomienza rociar de forma abundante, ni mucho menos mojar el mecanismo de las teclas porque podría afectar directamente el funcionamiento de la computadora o cualquier equipo electrónico con el que se esté trabajando.

Es bastante habitual que se acumulen migas dentro del teclado y se necesitan sacar antes de pasar un paño húmedo. Una herramienta de aire comprimido puede servir para limpiar esas migas de la superficie o, en su defecto, un pequeño ventilador puede funcionar.

Después pasar un paño limpio, humedecido con alcohol y un bastoncillo por encima de las teclas y en el espacio entre ellas. No empapar el trapo ni los bastoncillos para que no queden charcos al terminar.

Otra de las alternativas que existen son las toallitas húmedas antibacterianas, pues son una solución, sin embargo, después de limpiar cualquier tipo de teclado, es necesario mojar un paño con agua y volver a pasar las superficies principalmente en los teclados de las computadoras portátiles donde hay más riesgo de que el alcohol entre en la pantalla.

Por último, una nueva forma de limpiar las teclas consiste en utilizar paquetes de gel especiales para limpiar los teclados.Simplemente se usan abriendo el recipiente en el que están, frotar el gel sobre las teclas, y luego quitarlo, este tipo de productos se venden en tiendas especializas de cómputo.

De igual forma la empresa de computación Acer aconseja consultar en todo momento el manual del equipo para poder hacer una limpieza de forma inequívoca, y asegurarse que todo sea con múltiples cuidados ateniéndose a los consejos de profesionales en este rubro.