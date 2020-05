Cómo mandar WhatsApp a números que no tengo guardados

Algunas veces solo queremos mandar un mensaje específico vía WhatsApp a alguien sin necesidad de registrar su número, ya sea porque queremos mantener nuestra foto de perfil privada o evitar que vean nuestros estados, entre otros. Y la manera de hacerlo resulta ser bastante sencilla.

Además no importa qué sistema operativo tengas, ya que en IOS y Android podrás ejecutar este truco que lo único que requiere es que tengas Internet y el número al cual deseas mandar tu mensaje.

Puedes hacerlo desde tu computadora o celular y no vas a requerir ninguna app externa. Solo tendrás que poner en el navegador lo siguiente: wa.me/código del país y número telefónico.

Ejemplo: wa.me/525512407609

Al hacer esto te aparecerá la siguiente leyenda y solo restará darle clic en donde dice "enviar mensaje", lo cual te redirigirá a WhatsApp en donde se abrirá una conversación con el número que previamente introdujiste.

Si lo haces desde tu computadora tienes que tener tu sesión de WhatsApp Web abierta, para que cuando te redireccione la página solo tengas que dar clic en la opción "Usar WhatsApp Web". Y así de sencillo podrás comunicarte con personas a las cuales no quieres registrar como contactos en WhatsApp.