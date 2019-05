Cómo pasar todos tus contactos de iPhone a Android

Si decidiste cambiar de iPhone a Android y no sabes cómo pasar tus contactos, aquí te vamos a contar cómo lograrlo.

De acuerdo con información de andro4all.com, existen varias maneras de hacer paso a paso este proceso para transferir tus contactos de Android a iPhone; la forma manual y la forma rápida.

Empecemos con la forma manual:

1. Es muy importante que en el teléfono Android la cuenta de Google ya esté configurada.

2. Desde tu Android accede a iCloud y desde esta web inicia sesión con tu ID de Apple.

3. Una vez adentro de esta web, en la esquina superior izquierda aparecerá una pestaña de contactos. Accede a ella.

4. Selecciona los contactos que quieres transferir y pulsa donde dice "exportar como vCard". Aquí se generará un archivo que se almacenará en la memoria del teléfono.

5. Entra a la aplicación de "contactos" de tu Android y posteriormente accede a los ajustes y en la parte izquierda pulsa "importar".

6. Por último selecciona el "archivo .vcf" y en el explorador solo queda elegir el archivo "vCard" y listo.

En este proceso manual la aplicación te permitirá elegir cuáles contactos exportados quieres importar a tu Android y cuáles no.

Forma rápida:

Todo lo hace una aplicación de nombre "Copy My Data", esta app se puede descargar en Play Store completamente gratis y es compatible para iOS y Android (te dejamos los enlaces de descarga para cada sistema).

1. Una vez desrcagada la aplicación en ambos dispositivos, abre la aplicación (Copy My Data) tanto en el iPhone como en el Android.

2.Verifica que ambos equipos (iPhone-Android) estén conectados la misma red de Wi-Fi.

3. Posteriormente en la pantalla de inicio de "Copy My Data" en el iPhone, selecciona donde dice: "To or From Another Device Over Wi-fi".

4. Una vez seleccionado la opción "To or From Another Device Over Wi-fi" aparecerá en la pantalla un asistente en el que debes elegir qué datos quieres pasar, marca solo los contactos.

5. Por último la app te pedirá el código de seguridad del iPhone, introdúcelo y solo tienes que seleccionar el dispositivo Android al que quieres exportar tus contactos.

Una vez finalizado el proceso, todos tus contactos incluyendo nombres, apellidos, teléfonos y direcciones de correos electrónicos estarán en tu nuevo dispositivo Android.