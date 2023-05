¿Cómo desactivar funciones de voz en Google?

A-AA+

Seguro más de una vez te has encontrado en la web publicidad o anuncios de algo de lo que estuviste platicando con las personas de tu entorno días previos e, incluso, ese mismo día, ¿alguna vez te has cuestionado por qué ocurre esto?, bueno, hoy te traemos respuestas y soluciones para que dejes de sentir que tu celular te espía.

Lo primero que debes saber, es que espiar es ilegal, por lo tanto, ninguna compañía debe tener acceso a tus datos e información sin tu consentimiento, como resultado, no se trata de que tu cámara o micrófono estén vigilando tus movimientos; sin embargo, como hemos visto en los últimos años, el avance tecnológico progresa de forma acelerada, lo que desde luego, implica ciertos riesgos.

----¿Por qué sentimos que el celular nos espía?

En general, sentir que nuestro celular nos espía deviene de múltiples razones, incluyendo nuestras búsquedas y los permisos que le otorgamos a ciertos sitios web a la hora de ingresar. De entrada, detengámonos un momento y pensemos que los temas de los que hablamos, son aquellos que tienen potencial para ser nuestras búsquedas en la web, lo que de alguna manera genera un perfil en la red de nuestros gustos y preferencias.

Esto no significa que el micrófono de tu celular no sea un blanco fácil para la obtención y recolección de datos y la razón es más simple de lo que parece, sin entrar en dilemas entre un posible espionaje.

Los smartphones actuales han integrado y proliferado el desarrollo de altavoces y micrófonos inteligentes, un ejemplo de ello es el sistema Siri de Apple o Alexa, fabricado por Amazon, en donde con solo un comando, este dispositivo registra todas las peticiones que hagas y con ello, una parte significativa de lo que enuncies en tu día a día.

Pero ¿qué pasa con los usuarios que tienen desactivado el micrófono inteligente de su smartphone?, bueno, otro elemento importante son los permisos que le damos a ciertas plataformas de búsqueda, una de ellas, y probablemente la más popular, es Google, por ello, traemos una opción para subirle una rayita a tu privacidad en este rubro, desactivando manualmente las funciones de voz en Google para que te sientas un poco más tranquilo.

----¿Cómo desactivar tu actividad por voz en Google?

Entra a la app de Google y selecciona el botón superior derecho, en donde se encuentra tu foto de perfil.

Selecciona la opción "Administrar tu cuenta", a continuación, desliza el menú superior a la izquierda y selecciona el apartado "Datos y privacidad".

Desplaza la pantalla hacia abajo y del apartado "Configuración del historial" selecciona la opción "Actividad web y de aplicaciones".

Busca el apartado de "Configuración secundaria" y desactiva la función de "Incluir la actividad de voz y audio" pulsando sobre ella y ¡listo!.