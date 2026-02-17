Cómo pedirle a ChatGPT que revise mensajes y links fraudulentos

CIUDAD DE MÉXICO

, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Seguramente te ha pasado más de una vez que desbloqueas tu celular, abres los mensajes de texto o tu correo y notas que recibiste un link con alguna promoción, premio o una encuesta. Pues esta es una de las principales estrategias de lospara robar tus datos personales y financieros.

Debido a la cantidad de contenido fraudulento que circula en Internet,que detecta y elimina diferentes amenazas, se hapara verificar correos, mensajes, números de teléfono y enlaces sospechosos.Ente contamos¿Cómo vincularconCon esta alianza, las funciones dese ejecutan dentro de, por lo que no es necesario que descargues otra aplicación. Así que si quieres conectar la herramienta para prevenir estafas en línea, realiza los siguientes pasos:-Abre-Ve a "".-Abre las aplicaciones y selecciona "".-Busca "".-Selecciona "Conectar".Una vez que esté, puedes pedirle que compruebe la veracidad de cualquierBasta con pegar el enlace del que sospechas y darle la instrucción a, por ejemplo: "¿esto es una estafa?". En seguida, recibirás la respuesta.Así de sencillo analizará y escaneará, en su, si hay reportes deasociada al mensaje, link, número de celular o dominio. Sin duda, esta herramienta reduce la vulnerabilidad de losImportante:ya estápara todos losde, tanto en la versión gratuita, Plus, Go, o Pro.¿Qué otras aplicaciones se pueden vincular conDesde octubre de 2025,presentó una nueva generación decon su asistente de Inteligencia Artificial.Además de, puedes sacarle el máximo provecho aconde diseño, productividad y hasta para planear viajes:, Express y Photoshop-Canva-Coursera-Figma-Expedia-Apple Music-ZillowLas anterioresse adaptan a lay son depara realizar diferentes actividades o potenciarlas. ¿Ya las conocías?