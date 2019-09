¿Cómo recuperar mensajes eliminados de WhatsApp?

A todos nos han llegado mensajes por WhatsApp que después son eliminados y a muchos esto les quita el sueño al no saber qué es lo que eliminó su pareja o amigo y simplemente no pueden vivir con el suspenso, si tú eres uno de ellos, WAMR es tu solución.

Por otro lado, si eres de los que borra los mensajes, ahora deberás tener más cuidado con lo que mandas.

WAMR es una app que te permite recuperar mensajes de WhatsApp y algunas veces también rescata contenido multimedia que ha sido eliminado, de acuerdo con información la aplicación en Google Play.

En la tienda de Android explican que esta app no puede acceder a los mensajes de WhatsApp directamente ya que están encriptados, por lo que WAMR crea una copia de seguridad desde el historial de notificaciones, en donde los mensajes se pueden leer aunque hayan sido eliminados.

Si esta app detecta que un mensaje de WhatsApp fue eliminado te enviará una notificación y lo podrás leer.

Con WAMR también podrás descargar los estados de WhatsApp.

Malas noticias para usuarios de iPhone ya que esta aplicación solo está disponible para Android y se descarga vía Google Play.

WAMR también tiene algunas limitaciones, una de ellas es que los mensajes eliminados no pueden ser recuperados si el chat al que llegó ese contenido está silenciado o si estás usando WhatsApp a la hora en que recibes el texto, esto se debe a que en cualquiera de las dos variantes el mensaje no llega al historial de notificaciones, señalan en Google Play.

También se necesita tener una buena conexión a Internet para que la app pueda funcionar correctamente y poder descargar mensajes eliminados.

Algo que es importante considerar es que para usar esta app el usuario deberá permitirle el acceso a su centro de notificaciones, poniendo en riesgo la seguridad de la información del usuario.