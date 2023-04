Clipchamp, el editor de video gratis para Windows 11

A-AA+

Existen plataformas que han evolucionado y se han reinventado en el mundo de la edición de videos, pero sin duda, no podemos dejar de lado esas grandes invenciones que han llegado para demostrarnos que el abanico de opciones cada vez es más amplio.

Aplicaciones como Clipchamp confirman que incursionar en el mundo de la edición ya no implica el mismo reto que hace unos años; ahora con un programa es posible desentrañar múltiples funciones y obtener muchos beneficios, gracias al sistema "intuitivo" que suelen integrar esas plataformas.

¿Qué es Clipchamp?

"Todas tus necesidades de video en un solo lugar", esta es la premisa con la que recibe a sus usuarios Clipchamp, una plataforma en donde crear videos es más fácil y rápido de lo que podrías imaginar; lo mejor de todo: es completamente gratuita.

Generar videos de excelente calidad, en un tiempo reducido, es totalmente posible gracias a las múltiples funciones que integran algunas plataformas como Clipchamp, ya sea que necesites ahorrar tiempo en las subidas, ahorrar dinero en el almacenamiento o generar un video desde cero, este es el sitio ideal para todas estas posibilidades.

Clipchamp llego al mercado desde 2014 y desde entonces ha fomentado la creación de videos online y diversas tecnologías enfocadas en la creación de vídeos. El objetivo de este programa es que los usuarios puedan tener la experiencia completa de edición de video, al mismo tiempo que es flexible y rápida.

Funciones que podrás encontrar en Clipchamp

Esta plataforma desea fomentar un espacio en donde la inspiración fluctúa de forma natural, por ello provee múltiples recursos con los que podrás crear vídeos para anuncios en redes sociales, presentaciones corporativas, presentaciones cinematográficas e incluso, la grabación de un evento familiar.

En esta plataforma podrás apoyarte en muchas plantillas para ir moldeando la idea que tienes para tu video, algunas de las opciones disponibles son: videos de YouTube, de presentación, promocionales, testimoniales y corporativos.

Otras opciones que se han integrado con el paso de los años son: anuncios de Facebook en video, introducción para YouTube, memes de videos, montajes de video, entre otras.

Opciones para usar Clipchamp

Aplicaciones para escritorio, navegador y celular, todo con Clipchamp y en solo unos cuantos clics.

Trabaja desde tu navegador

Desde tu navegador es posible crear los videos que desees, por lo que no será necesario que descargues ninguna aplicación. Clipchamp funciona en Microsoft Edge y en Google Chrome, solo no olvides actualizar tu navegador a su versión más reciente.

Aplicación de escritorio

Si trabajas con un dispositivo Windows 10 o Windows 11, podrás hacer la edición de vídeo de Clipchamp desde su aplicación de escritorio. Solo debes buscarla en la Microsoft Store.

Edita videos en tu celular

La aplicación para smartphones de Clipchamp, también es una gran idea para permear necesidades de redes sociales, ideal para integrar recortes fáciles y subtítulos automáticos precisos. Toma en cuenta que por ahora solo está disponible para dispositivos iOS.