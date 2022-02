Cómo saber el código IMEI de tu celular sin tener el dispositivo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Perder un celular es una situación sumamente frustrante para cualquiera que le pase. Si se extravió o fue robado, es importante desactivar cuentas, cambiar contraseñas y, de ser posible, bloquear el teléfono de manera permanente, lo que se logra a través del código IMEI que se obtiene tras teclear una clave. Pero, si olvidaste guardar este número, hay buenas noticias, existe la opción de solicitarlo aun sin tener el dispositivo a la mano.

Llevar a cabo este procedimiento te dará cierta tranquilidad de que los datos almacenados en el móvil no serán usados por terceros, además de que no solo es útil en casos de pérdida, sino que tiene otras funciones necesarias para efectuar diversas solicitudes. En Techbit te explicaremos brevemente qué es y para qué sirve el código IMEI, así como el paso a paso para solicitarlo si sufriste un robo o extravío.

--¿Para qué sirve el código IMEI?

El IMEI es el código de identidad único que tiene cada celular, algo así como una huella de identidad de los dispositivos. Esto quiere decir que, al igual que sucede con la huella dactilar de las personas, ningún otro equipo tiene la misma serie numérica.

Este código consta de 15 a 17 dígitos, los cuales son asignados a partir de aspectos como el modelo y país de origen. Tenerlo a la mano también será necesario para realizar trámites como liberación del equipo cuando quieres hacer un cambio de compañía telefónica.

---Cómo solicitar el IMEI de mi celular

Regularmente puedes obtenerlo sin necesidad de aplicaciones extras, tan solo marcando *#06# en la pantalla de tu teléfono, como usualmente harías para realizar una llamada o registrar un contacto. De inmediato te aparecerán dos códigos de barras con una serie numérica cada uno; el primero corresponde al IMEI del dispositivo, y el segundo el número de serie.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones recomienda que, luego de obtener el IMEI, este sea almacenado en un sitio seguro y de fácil acceso para que en caso de extravío, robo o pérdida pueda solicitarse que el equipo sea desactivado, para evitar que sea utilizado o vendido.

Igualmente puedes encontrarlo en la caja del equipo, en la factura o ingresando a la información general de tu dispositivo desde el panel de herramientas.

--Cómo saber cuál es el IMEI si ya no tengo mi teléfono

Si desconoces el IMEI de tu móvil y lo extraviaste o te fue robado, no te preocupes, pues aún existe la posibilidad de obtenerlo, y posteriormente solicitar que el dispositivo sea bloqueado. Para esto necesitarás una computadora o móvil donde puedas navegar en internet y acceder a tu cuenta de Google, iCloud o la nube del sistema operativo de tu celular.

En dispositivos Android

1. Desde tu navegador, ingresa a la herramienta "Encontrar mi dispositivo" o "Página de control de Google" e inicia sesión con el correo que tengas asociado en ese teléfono. Te será desplegada información general sobre el equipo; modelo y nombre. Además de la ubicación, red WiFi a la que esté conectado y porcentaje de la batería. En caso de que esté desconectado, solo te brindará una ubicación aproximada a la última conexión.

2. A un costado podrás ver un ícono circular con un signo de admiración dentro. Presiónalo y a continuación te aparecerá el código IMEI, fecha de registro y cuándo fue utilizado por última vez.

Ya que estás dentro de esta página, también puedes seleccionar la opción de borrar los datos del dispositivo. Considera que de elegir esta alternativa, no podrás revertirla ni volver a obtener la ubicación.

--En equipos iOS

1. Entra a appleid.apple.com o a la app de iTunes desde un navegador web e inicia sesión con el Apple ID que utilizas en ese equipo.

2. Selecciona el dispositivo del que quieres conocer el IMEI y en seguida te será proporcionado en pantalla.

En el caso de iOS también puedes hacerlo para otros equipos, como iPad, siempre y cuando tengas acceso a tu Apple ID. Esta herramienta también te permitirá bloquear el dispositivo, incluso si tu equipo no contara con un patrón de identificación facial.

--¿Cómo bloquear un celular con el IMEI?

Ahora que tienes el IMEI, el paso final es solicitar que sea bloqueado a partir de este código. Para ello tendrás que ponerte en contacto con tu prestador de servicios móviles e informarles que el teléfono fue robado o extraviado; se te pedirán datos como el número telefónico de la línea, nombre del propietario y serie numérica perteneciente al IMEI.

El teléfono quedará bloqueado para realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar aplicaciones, además de que le será levantado un reporte por robo, dificultando que pueda ser usado con normalidad por alguien más.

Dependiendo del modelo, existe la posibilidad de que parte de la información quede expuesta, como fotografías o videos que se encuentren en la galería. Por ello es importante que tengas un respaldo para que, en caso de perder el celular, inmediatamente tengas la opción de eliminarlos del equipo y conservarlos en la nube. Otra alternativa es que, de ser posible, el teléfono tenga varias herramientas de bloqueo que impidan el acceso.