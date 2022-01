¿Cómo saber quién tiene tu número guardado de WhatsApp?

WhatsApp se ha convertido en una parte esencial de nuestra comunicación diaria. Con el paso del tiempo, la popular aplicación de mensajería ha añadido cada vez más y mejores funciones que la hacen mucho más versátil. No obstante, poca gente sabe que hay una manera para poder saber quiénes de tus contactos tienen tu número guardado usando las listas de difusión. Aquí te explicamos cómo realizar este sencillo truco.

¿Qué son las listas de difusión en WhatsApp?

Si llevas ya algún tiempo utilizando la aplicación, probablemente has notado esta función que se despliega en el menú de opciones de WhatsApp. Las listas de difusión te permiten enviar un mensaje de manera simultánea a varios contactos al mismo tiempo. A diferencia de los grupos, las listas de difusión hacen que cada persona reciba el mensaje de manera individual. Esto es muy útil para gestionar conversaciones de manera personalizada y así evitar la confusión de mensajes que suele suceder dentro de los grupos.

Además, las personas que reciban un mensaje a través de esta función no podrán ver las respuestas de las otras personas quienes recibieron la misma información. Por lo que puedes mantener en privado las conversaciones con cada uno de los participantes. Lo mejor es que la lista de difusión aparecerá como un chat más dentro de WhatsApp, por lo que puedes volver a utilizarla todas las veces que necesites sin crear una nueva por cada mensaje.

Cómo saber quién tiene mi número guardado en WhatsApp

Las listas de difusión son muy útiles salvo por un pequeño detalle. Estas no te permiten enviar mensajes a aquellos contactos que no te tengan registrado en su agenda. De esta manera es que podemos aprovechar la función para verificar quién de nuestros amigos nos tiene registrados en su celular. A continuación, te explicamos paso por paso cómo realizar esta acción para obtener el resultado esperado.

-Entra a WhatsApp y toca los tres puntos que se ubican en la parte superior derecha de tu pantalla. Se abrirá inmediatamente el menú de opciones de la aplicación. Selecciona "Nueva difusión".

-Te aparecerá una lista de tus contactos en la aplicación. Selecciona a todos los que quieras mandar el mensaje. Asegúrate de incluir a las personas de las que quieres verificar si tienen tu número registrado. Cabe mencionar que esta función te permite seleccionar un máximo de 256 contactos.

-Una vez que hayas elegido a las personas que estarán en tu lista de difusión, debes seleccionar el ícono con una paloma verde. Posteriormente, aparecerá un espacio donde tendrás que escribir el mensaje y enviarlo.

-Ahora solo resta esperar un poco para que todas las personas incluidas en la lista de difusión lean el mensaje. Pasado algún tiempo, deberás mantener presionado el mensaje y seleccionar la opción de "Info". En tu pantalla podrás observar información de quiénes han recibido el mensaje y que, por lo tanto, tienen tu número registrado en sus contactos.

Así de simple, y sin una app adicional, puedes saber quién te tiene en su agenda digital.