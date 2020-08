Cómo saber si debo cambiar la batería de mi celular

Seguramente has tenido al menos un celular que presenta problemas de carga, lo cual algunas veces puede deberse al centro de carga, o directamente a la batería del teléfono.

Y es que de acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), conforme el tiempo pasa, los usuarios de celulares comienzan a notar que la batería se agota más rápido y el tiempo que el celular pasa cargándose comienza a extenderse.

El problema se debe al envejecimiento de la batería, misma que por el uso se ve sometida a un proceso químico de oxidación y a un aumento de la resistencia interna, cuestiones que reducen poco a poco su capacidad de carga.

También es probable que la carga de la batería no dure mucho tiempo debido a softwares o apps que están desactualizadas, por lo cual antes de pensar en reemplazar la batería de tu celular, es importante que cotejes que todo está al día con las últimas actualizaciones en tu móvil.

Hay que tener en cuenta que algunas aplicaciones no están optimizadas para el uso de la batería y pueden afectar a la duración de ésta, según información del sitio de HTC Corporation.

Por ello, lo mejor es desinstalar aquellas apps que pueden estar causando el problema, para lo cual HTC recomienda borrar las apps que instalaste poco tiempo antes de que aparecieran las dificultades de carga.

Pero si los problemas persisten o sospechas por la antigüedad de tu dispositivo que el problema viene directamente de la batería, Techbit te dice cuáles son las señales que pueden ayudarte a confirmar si tu batería debería o no ser reemplazada.

La batería no dura nada

De acuerdo con Apple Support, a medida que las baterías envejecen químicamente, la cantidad de carga que pueden mantener disminuye, cuestión que implica que los periodos de tiempo activo de tu celular sean más cortos.

Y aunque esto es una degradación natural del dispositivo, si comienza a hacerse cada vez más visible esta corta duración de batería, lo mejor será pedir una valoración experta o bien, reemplazar esta parte del teléfono directamente.

Mi teléfono tarda mucho en cargar

Si solías dejar un tiempo estipulado tú celular cargando y con esto su batería aumentaba al 100% sin mayor problema, significa que la batería probablemente subsistía sin inconvenientes.

Pero si esto ha cambiado y ahora por más que trates de cargar tu celular la batería no aumenta, se queda estática o bien se carga de manera lenta, es probable que o tengas problemas con tu centro de carga, con tu cargador, o bien, directamente con el rendimiento de tu batería.

Indicios físicos de deterioro

OCU menciona que si tu celular te permite tener acceso a su batería, es conveniente comprobar si está hinchada o sus contactos están corroídos, pues ambos signos denotan un deterioro de la pila.