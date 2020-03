Cómo se debe limpiar el hogar según la CDC

El COVID-19 puede permanecer en superficies de plástico o acero hasta por tres días, de acuerdo con un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, por lo que es importante la limpieza adecuada del hogar.

Por lo anterior, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), dieron algunas recomendaciones de limpieza y desinfección para el hogar.

Lo que se debe hacer antes de limpiar cualquier superficie, es usar botas y guantes de goma o de otro material no poroso. También proteger los ojos y tratar de no aspirar vapores de los productos de limpieza, por lo que se recomendó abrir ventanas.

No mezclar cloro con amoniaco o con ningún otro producto de limpieza, y lavar las superficies con agua tibia limpia para quitar el polvo y la suciedad, para posteriormente desinfectarlas con cloro de uso doméstico.

La CDC recomendó limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto como son mesas, escritorios, teléfonos, teclados, lavabos, interruptores de luz, manijas de gabinetes, puertas, entre otros.

Para limpiar las superficies suaves como pisos alfombrados, alfombras y cortinas, exhortó hacerlo con agua y jabón o con limpiadores apropiados para usar en estas superficies, como los productos registrados por la EPA para su uso contra el coronavirus.

En el caso de la ropa, la CDC recomienó que, si en casa hay una persona enferma, lavar su ropa aparte, limpiae y desinfectae también los cestos de ropa, además de mantenerse separado de la persona enferma y lavar sus utensilios usando guantes y agua caliente.

Por último recomentó lavar las manos después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de usar el baño, antes de comer o preparar comida, después de tener contacto con animales y evitar tocarse los ojos, nariz y boca con manos sucias.