¿Cómo usar Gmail y Chrome como predeterminados en iOS 14?

El pasado miércoles 16 de septiembre, Apple lanzó la última versión de su sistema operativo: iOS 14. Disponible a nivel mundial para todos los dispositivos compatibles, esta versión trae consigo novedosas funciones y herramientas para proveer a los consumidores con una mejor experiencia de uso. Entre todas las novedades agregadas se encuentra aquella que permite a los usuarios elegir las aplicaciones que deseen para el correo y navegación web. Es decir, Gmail ya se puede usar como la app predeterminada de correo electrónico.

Hasta ahora, iOS no permitía que los usuarios de dispositivos Apple fijaran la aplicación de Google como predeterminada. Anteriormente, las apps utilizadas eran Mail y Safari. Esta funcionalidad se encuentra disponible tanto para iPad como para iPhone y permitirá utilizar Chrome y Gmail como apps fijas de navegación web y correo electrónico, respectivamente. Quienes cuenten con un gadget con la versión 14 de iOS instalada, podrán cambiar esas aplicaciones que venían por defecto en los dispositivos de Apple. Pero, ¿cómo?

Fijar Gmail como app predeterminada

Los usuarios interesados en realizar estos ajustes deberán seguir las instrucciones descritas a continuación:

1. Revisa las versiones. Para activar Gmail como la aplicación de correo predeterminada, los usuarios primero se deben asegurar de contar con la última versión tanto de iOS como de Gmail. Es decir: iOS 14 y Gmail 6.0.200825. Si no cuentas con ellas, realiza las actualizaciones pertinentes porque si no, no podrás continuar con el proceso.

2. Desde tu iPhone o iPad, localiza el menú de ajustes. Entra ahí, ubica la aplicación de Gmail y presiona sobre ella.

3. Una vez dentro del menú de ajustes de Gmail, localiza la opción que dice "app de correo por omisión" y haz click en ella.

4. Al presionar en la opción anterior, te aparecerán todas las opciones de correo disponibles. Selecciona Gmail aunque puedes también escoger Mail y Outlook por ejemplo.

Al terminar de realizar esos movimientos, Gmail se abrirá por defecto cada vez que pulses en una dirección de correo electrónico. Es muy sencillo. En este GIF, Google te muestra lo rápido que es.

Configurar Chrome como navegador web predeterminado

Además, como ya habíamos mencionado antes, esta última versión de iOS le permitirá a los usuarios que así lo deseen, seleccionar Google Chrome como navegador predeterminado, a fin de reemplazar a Safari.

Si bien se podían instalar otros navegadores web, hasta ahora, la aplicación que abría al hacer clic sobre cualquier enlace era Safari. Con iOS 14, eso ya no será un inconveniente para los usuarios de Apple pues les permitirá realizar los ajustes necesarios y poder fijar su navegador favorito como predeterminado.

Para lograrlo, solo deben seguir los pasos descritos a continuación (que son muy similares al proceso con Gmail).

1. Después de revisar que tu dispositivo tenga instalado iOS 14, accede al menú de ajustes.

2. Desciende hasta el navegador web que desees utilizar por defecto y presiona en él.

3. Dentro de las opciones de la app, verás una que dice "App del navegador por omisión". Haz click en ella.

4. Elige la aplicación que desees utilizar por omisión (Chrome, en este caso). Este navegador será el que se abra por defecto cada vez que pulses en un enlace de la web.

Ten muy en cuenta que si al intentar seguir estos pasos, la línea de configuración de app predeterminada - correo o navegador - no te aparece, podría ser un indicador de que aún no has hecho la actualización a la última versión del sistema operativo de Apple: iOS 14.

Además, esta última versión incluye otra función que le permitirá a los usuarios personalizar su teléfono: los widgets. Estos widgets están disponibles en diferentes tamaños. Lo cual, le permitirá a los usuarios de Apple visualizar las aplicaciones e iconos de una manera distinta y personalizada.