Cómo usar WhatsApp con un número de teléfono fijo

Aunque suene difícil de creer esta app no deja de sorprender a los usuarios con sus funciones, y en esta ocasión traemos un sencillo hack para registrar un teléfono fijo en WhatsApp.

Y no tienes de qué preocuparte, no será necesario que instales un programa diferente, ni una aplicación externa, ya que este proceso se hace con una de las apps que desarrolla el mismo WhatsApp.

Así que, si quieres saber cómo lograr conectar tu número de casa con la app, quédate a leer esta nota que preparamos para ti.

Lo único que tienes que hacer es descargar WhatsApp Business, app que, de acuerdo con su centro de descargas, fue creada con el objetivo de permitirle a los pequeños empresarios contar con una presencia profesional en WhatsApp, ya que con esta los usuarios pueden comunicarse de forma más eficiente con sus clientes.

Una vez que hayas instalado la app, lo que sigue es introducir tu número de teléfono fijo y durante el proceso de verificación, para garantizar el correcto registro es elegir la opción "Llámame" para recibir un código mediante una llamada telefónica, ya que es la única manera de darte de alta en un teléfono fijo.

Después digita el código que la operadora te indique en la llamada y listo, así de sencillo podrás usar tu teléfono fijo desde la app, sin complicaciones, dispositivos externos ni apps maliciosas.

¿Qué puedes y qué no puedes hacer con este truco?

Por medio de WhatsApp Business puedes recibir mensajes como en una cuenta convencional de WhatsApp, de manera que en un mismo dispositivo podrás tener registrados dos números y recibir notificaciones independientes, ya que las del teléfono fijo llegara a la aplicación WhatsApp Business y las de tu número celular llegarán a tu app WhatsApp.

Y lo mejor es que ambos pueden recibir llamadas vía WhatsApp. No obstante, si quieres hacer una llamada convencional al número del teléfono fijo esta timbrará en el teléfono convencional, pues el número que reconoce tu celular es el del chip que tiene integrado.