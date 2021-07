Cómo ver videos de YouTube con la pantalla bloqueada

YouTube es una de las aplicaciones más utilizadas en internet a nivel global, cuenta con miles de millones de usuarios que diariamente ingresan a la plataforma para sintonizar su contenido, y otros miles que colaboran con éste al crear y subir material exclusivo para esta plataforma.

Al ser una app tan grande, la oferta de contenidos es sumamente extensa y adaptable para todo público: videos musicales, informativos, educativos o de entretenimiento. Todo esto sin ningún costo o suscripción necesaria, basta con ingresar a la página desde el navegador o, bien, ingresar a la aplicación descargada desde la tienda de nuestro sistema operativo y listo, en cuestión de segundos podremos disfrutar del contenido de nuestro interés, lo que la ha mantenido en el gusto del público durante más de una década.

Sin embargo, también tiene detalles que para más de uno pueden resultar molestos, como los anuncios que nos arroja antes y durante cada reproducción, o la imposibilidad de disfrutar de los videos sin tener la pantalla encendida, o mientras utilizamos alguna otra app. La buena noticia es que sí existe una manera para ver videos de YouTube con la pantalla bloqueada, y lograrlo es muy sencillo. Hoy en Techbit te decimos cuáles son los pasos que debes seguir.

Cómo ver videos de YouTube en segundo plano

Probablemente ya hayas escuchado sobre "YouTube Premium", una extensión de la página que incluye funciones como la posibilidad de sintonizar los videos sin anuncios, en segundo plano, con la pantalla bloqueada, entre otras. La desventaja es que es necesaria una suscripción que implica un pago mensual para poder acceder a estas actualizaciones. La ventaja, es que no es la única alternativa. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Instala una extensión

Esta opción está pensada para dispositivos móviles, ya que en la computadora sí es posible utilizar YouTube en segundo plano y escuchar el contenido aunque no estés en la página. Es totalmente práctica y segura, además de que toma únicamente un par de minutos.

1. Busca "Brave Browser" en la tienda de tu sistema operativo y descarga la app (como toda aplicación te pide ciertos permisos, debes considerarlos).

2. Al abrirla, te arrojará una página de inicio muy similar a la de los navegadores más comunes.

3. Dirígete al menú de ajustes, ubicado en la parte inferior derecha. Puedes identificarlo por el ícono de una tuerca, o como tres puntos verticales, dependiendo de tu móvil.

4. Da click en la sección ajustes, luego te será desplegado un menú de distintas funciones.

5. Selecciona "Reproducción en segundo plano" y activa esa opción.

6. A continuación deberás reiniciar la aplicación.

7. Una vez reiniciada, solo deberás ingresar a YouTube y buscar el contenido de tu preferencia.

Lo primero que notarás es que no te aparecerá ningún anuncio y el video cargará más rápido de lo normal, después podrás bloquear tu móvil o usarla en segundo plano sin que la reproducción se vea interrumpida.

Este truco no solo es útil para videos de YouTube con la pantalla bloqueada. Adicionalmente, esta aplicación te será funcional para otras cuestiones. Algunas de ellas son sus funciones como adblocker, lo que te permitirá visitar páginas sin ventanas emergentes, anuncios o extensiones no deseadas. Lo que además de resultar molesto, en ocasiones puede ser riesgoso para tu privacidad.

Aunque existen otras aplicaciones, te recomendamos que antes de instalarlas en tu celular, revises que se encuentren verificadas por la tienda, y que tengan buenas reseñas de usuarios que previamente la utilizaron. Así te ahorrarás tiempo y evitarás descargar apps que podrían vulnerar tus datos.