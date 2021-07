Computadoras ideales para hacer home office

La práctica del home office ha crecido en los últimos años, según analistas de organizaciones como el McKinsey Global Institute y Goldman Sachs Group el Producto Interno Bruto de varios países podría elevarse hasta un punto porcentual en los siguientes meses/años, puede parecer poco, pero un punto porcentual es un gran aumento.

Las nuevas tecnologías han permitido que los trabajadores puedan desenvolverse en un nuevo panorama, el home office es una práctica en la que el trabajo se puede realizar remotamente, gracias, por supuesto, a una extensa red interconectada y a las computadoras.

Hacer home office conlleva una gran responsabilidad, estar en casa puede relajar la disciplina que se necesita en cualquier ámbito de la vida, el deporte, la escuela y por supuesto, el trabajo.

Los consejos más prácticos para que el home office resulte bien es:

-Levantarse en un horario establecido, es decir, si la jornada laboral inicia a las 9 am, levantarse una hora antes y realizar las actividades normales como cuando se trabajaba en oficinas: tomar un baño, desayunar, vestirse para salir (aunque se trabaje desde casa).

-Respetar los horarios, tanto de entrada, comidas y salida, de esta manera se evitan también distracciones que, se debe aceptar, en casa abundan.

-Finalmente, contar con las herramientas necesarias para que el trabajo pueda realizarse es quizá el principal consejo, por supuesto, se necesita de un equipo de cómputo que cumpla con las características técnicas mínimas para que no existan retrasos, así como una conexión estable a internet y demás suministros de oficina.

Eligiendo una computadora realmente útil

Hablar de laptops baratas o computadoras de escritorio económicas no debe entenderse como el hecho de comprar una oferta que al final de cuentas no dará los resultados que se buscan.

El dinero no es fácil de ganar hoy día y malgastarlo no es una opción para la mayoría de los clientes, de hecho, no es complicado analizar las fichas técnicas de los productos y así tomar una decisión informada.

Por supuesto, dependiendo de las necesidades específicas de tu empleo, las características deseadas que deberá tener una computadora serán diferentes, sin embargo, existen opciones que son confiables y prácticas a precios realmente competitivos, claro está, de marcas reconocidas.

Las computadoras de escritorio baratas son una realidad, de hecho, en los últimos años han recuperado terreno frente a las laptops, cada una está enfocada a un mercado y necesidades diferentes, además de las opciones de personalización.

La desktop HP 280 G5 cuenta con procesador Intel Core i5, RAM de 8 GB y disco duro de 1 TB, estas son prestaciones que serán realmente útiles para trabajos escolares y de trabajo también, es posible aumentar la RAM hasta los 64 GB comprando externamente una memoria.

Esta es quizá la principal ventaja de contar con una computadora de escritorio, la oportunidad de ampliar el espacio de almacenamiento y otras características.

Al hablar de laptops baratas cambia completamente la línea de lo que se necesita, es decir, aquellos que eligen una laptop en lugar de una computadora de escritorio es, principalmente, porque la laptop es completamente portátil.

Si necesitas viajar constantemente por motivos de trabajo, la mejor opción es una laptop, además, la tecnología de estos dispositivos ha mejorado, haciéndolos cada vez más livianas.

La laptop HP 14 DK1010LA con procesador AMD Athlon Silver 3050U, 4 GB de RAM y 500 GB de disco duro, esta computadora cuenta con micrófono digital integrado y una webcam, lo que la hace perfecta también para videoconferencias, además, por sus 14 pulgadas de tamaño es muy portátil.

Como consejos adicionales, como mínimo una laptop o computadora de escritorio deben tener 4 GB de RAM, 500 GB de disco duro y el sistema operativo más reciente, que en este caso sigue siendo Windows 10.