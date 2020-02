Con broma, proponen "rentarse" en Amazon para San Valentín

El día de San Valentín se acerca y para muchos es una desgracia no tener con quién compartirlo. Si eres uno de ellos o, por el contrario, crees que tienes lo necesario para que alguien esté dispuestos a pagar para estar contigo conoce Amazon Dating. Al puro estilo de Amazon Prime este portal ofrece a los clientes pedir una cita romántica y ver llegar a su "amor" con entrega rápida y gratuita, como si se trata de un producto cualquiera disponible en la tienda. En este catálogo verás las fichas de las personas disponibles como se ven los artículos en Amazon solo que encontrarás puntos como los rasgos de personalidad.

Por ejemplo puedes encontrar a Will un rubio que tiene tatuajes, 33 años y recientemente comenzó un podcast. Su precio es de 17.99 dólares y tiene entrega y devolución gratuitas con Amazon Prime. Los usuarios le han dado una calificación promedio de tres estrellas. En cuanto a mujeres puedes encontrar a Carina de 26 años que en su descripción dice: "escribe sobre el sexo para ganarse la vida pero nunca lo ha tenido. Ha reservado un cybertruck y ama la navidad". Su precio es de 24.99 y tiene una calificación de 3.5 estrellas.

En todos los casos puedes encontrar fotografías para elijas la mejor opción. Tú también puedes formar parte de este catálogo con solo ingresar a la página y postularte para tener una "cita" pagada este 14 de febrero. Solo necesitarás llenar un formulario, dar tu email, tu perfil de Instagram, decir algo sobre ti y subir la foto que quieres usar.

Si ya estabas emocionado con todo el dinero que podrías hacer en solo un día, te tenemos una mala noticia. Amazon Dating en realidad es una página falsa de parodia desarrollada por los creativos Ani Acopian, Suzy Shinn, Morgan Gruer y Thinko. Aunque no puedes "comprar" a nadie o "venderte" tú, sí puedes solicitar tener tu propio perfil y divertirte con los de otros que pertenecen a personas reales que han querido formar parte de este sitio de broma.