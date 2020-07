Con T-MEC habrá sanciones si publicaron tu material sin permiso a la web

Si eres dueño de una cinta cinematográfica, una foto, de una canción o de alguna obra que de pronto, sin tu permiso, aparece en redes sociales o en cualquier página de internet, los cambios a las leyes y al Código Penal que se realizaron con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay mayores protecciones para los creadores de las obras.

Para empezar podrás pedir al dueño de la red social, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o a cualquiera que lo baje de inmediato porque es tu obra y no tienen permiso de difundirla.

En paralelo se podrá interponerse una querella ante la autoridad respectiva para que sancione a la persona que subió el contenido sin autorización.

El director general adjunto de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Alfredo Rendón, explicó que como parte de los compromisos del T-MEC se tipificaron nuevos delitos como el camcording, es decir, el grabar películas con cámaras en salas de cine.

Antes el grabar esas películas para venderlas y/o subirlas a internet pudo significar una multa administrativa comercial de hasta un millón de pesos y ahora puede castigarse con una sanción penal de entre 3 a 10 años de prisión.

"Alguien tiene que presentar una denuncia, tiene que haber una querella del titular de los derechos, no es nada más en automático. Tienes que hace una copia total o de grandes fragmentos de una obra cinematográfica protegida", por lo que, con los cambios al Código Penal, ya hay sanción penal.

Además, de que con los cambios, en el caso de fotografías, promocionales, música, o videos se cuenta con "un mecanismo directo para bajar contenido violatorio de derechos de autor, algo que no es nada nuevo en el mundo, la mayoría de los países lo tienen así".

La idea es que el contenido que se suba sin permiso del dueño del derecho de autor se baje de manera inmediata, dijo Rendón en entrevista con EL UNIVERSAL.

Por ejemplo, si una mamá ve que el video de los XV años de su hija está circulando en varias páginas de internet lo que "se puede pedir es que lo bajen de inmediato, porque de qué serviría que lo bajen en un mes".

Explicó que la modernización del marco legal actual permite que "el titular de los derechos puede notificar que se retire el contenido de inmediato y luego se dé la sanción".

En el caso de una foto o un video de una persona y ves ese contenido en internet pides que se baje de inmediato y para demostrar que es tuyo "el derecho de autor es muy particular no necesitas para todas las figuras un registro, la fijación en un soporte material te genera el derecho" es decir en tu cámara, en el celular, en la computadora.

"Se logró un marco sólido importante para proteger los derechos de autor", porque "antes era un mecanismo mucho más lento, no había la inmediatez que se prevé en esta ley...porque tenías que presentar solicitud de declaración administrativa ante la autoridad y ordenar que se bajara el contenido llevaba días y en ocasiones meses, ahora la idea es que sea en automático".

--Reformas a derechos de autor violan Constitución

Las reformas aprobadas son violatorias de la Constitución y atentan contra los derechos humanos de millones de personas en México, aseguran organizaciones de la sociedad civil encabezadas por R3D.

"Organizaciones combatiremos las reformas ante el Poder Judicial; exigimos a CNDH y legisladores promover acciones de inconstitucionalidad", destaca la Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D).

Esta semana, las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron diversas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal derivadas de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) que entra en vigor este miércoles.

Estas reformas "atentan gravemente en contra de los derechos fundamentales de millones de personas usuarias de tecnología en México", destaca R3D en un comunicado.