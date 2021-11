Conoce al nuevo Xiaomi 11T

Xiaomi sigue conquistando el mercado de smartphones debido a la alta calidad que ofrecen sus dispositivos, los cuales han cubierto satisfactoriamente las necesidades de los usuarios que han elegido a esta marca como su favorita.

En esta ocasión, la compañía china se enfocó en sacar a la venta un smartphone con potente tecnología, pero a un precio bastante accesible, se trata del Xiaomi 11T, un dispositivo que ofrece diversas ventajas que no te puedes perder.

Tecnología potente

El diseño del Xiaomi 11T es muy elegante, viene en tres presentaciones diferentes; negro, blanco y azul tornasol, es muy ligero y delgado, por lo que puedes transportarlo a cualquier parte con facilidad.

A los lados, encontramos sus botones de volumen, bloqueo de pantalla y un sensor de huella.

En la parte inferior cuenta con dos altavoces estéreo con Dolby Atmos que emiten un sonido bastante decente.

A simple vista cuenta con una pantalla plana AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120Hz. Cuenta con certificación Dolby Vision y HDR10, así como protección Gorilla Glass Victus.

En la parte superior podemos encontrar su cámara frontal, la cual tiene un sensor de 16 MP, mientras que en la parte posterior tiene un set triple de cámaras con un diseño parecido a una cinta de video antiguo lo cual le da un toque retro al smartphone. El sensor principal es de 108 MP, un ultra gran angular de 8 MP y un sensor macro de 5 MP.

En cuanto a su interior, nos encontramos con un potente procesador Dimensity 1200 Ultra, acompañado con 8GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento y un sistema operativo MIUI 12.5 basado en Android 11.

Estas características permiten que el dispositivo tenga un gran rendimiento al momento de utilizarlo, sobre todo si eres una persona multitareas, puedes tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin que el celular se alenté. Asimismo, es ideal para los gamers ya que soporta muy bien cualquier videojuego.

Otra de las características por las que destaca este dispositivo es por su carga rápida de 67 W, la cual según Xiaomi puede llegar a cargar su batería de 5,000 mAh en 36 minutos. Entre otras de sus características, cuenta con conectividad 5G, bluetooth 5.2 y WiFi 6.

Además, en cuanto a seguridad, ofrece dos formas de desbloqueo, ya sea mediante huella digital o por reconocimiento facial, el cual actúa bastante rápido incluso en ambientes con poca luz, lo cual es un punto a favor del Xiaomi 11T.

Fotografías de alta calidad

Las cámaras con las que cuenta el Xiomi 11T son bastante buenas y te permiten obtener fotografías de alta calidad como lo haría un smartphone de gama alta.

El sensor de 108 MP captura imágenes con muy buen nivel de detalle, el sensor gran angular de 8 MP tiene un rango dinámico decente a pesar de no ser un sensor con alta resolución, mientras que el sensor macro de 5MP te permite capturar aquellos detalles a una distancia de 3cm, obteniendo así buenas fotografías sin que estas se distorsionen o desenfoquen.

Por otra parte, las fotografías en ambientes nocturnos también ofrecen grandes resultados y no se pierden los niveles de detalle de las fotografías.

En cuanto a la cámara frontal de 16 MP, captura autorretratos con buen calidad y puedes elegir la opción de desenfocar el fondo para que tu seas el objetivo principal de la fotografía, además cuenta con algunos efectos que puedes utilizar para obtener mejores autorretratos.

En cuanto al video, cuenta con distintos modos que puedes utilizar para sacarle provecho a tus proyectos visuales, por ejemplo, cuenta con modo de video macro y video zoom que sirve para enfocar la grabación del audio en cierta parte de la toma.

Además, puedes grabar a una resolución 4K, con la que obtendrás videos de alta calidad. Y, un punto que tiene a su favor este smartphone es el estabilizador de video, el cual resulta ser bastante útil ya que en movimiento puedes capturar muy buenas imágenes sin que el movimiento entorpezca el resultado final.

Disponibilidad y precio

Se espera que el Xiaomi 11T llegué pronto a México y se sabe que los precios rondaran entre los 11 mil 738 pesos y los 12 mil 912 pesos. Para mantenerte al tanto de la llegada de estos nuevos dispositivos, visita el sitio web oficial de Xiaomi.