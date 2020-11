Conoce cómo la manzana ayuda a conservar la juventud

Las manzanas son una de las frutas que más propiedades benéficas aportan a la salud, tal vez has escuchado la frase "una manzana al día mantiene alejado al médico". Lo que se debe a su composición y a los nutrientes que tienen.

De acuerdo con Healthline, las manzanas son ricas en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.

FoodData indica por su lado que una manzana puede aportar a tu dieta 95 calorías, 4.5 gramos de fibra, además de cobre, potasio, vitamina K y C. Esta última actúa como un antioxidante, al igual que la quercetina, el ácido cafeico y la epicatequina, que son responsables de protegerte de enfermedades, de neutralizar los compuestos dañinos de las células y también son capaces de ayudarte a conservar la juventud. En Menú te explicamos cómo es posible.

De acuerdo con USApples, las manzanas pueden ayudar a una persona a bajar de peso así como al metabolismo debido a la gran cantidad de fibra que aportan a la dieta. La Universidad Nacional de Río de Janeiro descubrió, en un estudio, que las mujeres con sobrepeso que incluyen tres manzanas en su dieta pierden más peso que las que no lo hacen.

La ingesta de manzanas como parte de la alimentación diaria puede mejorar la salud del cerebro y disminuir los síntomas del Alzheimer, ya que, según evidencias de la Universidad de Massachusetts-Lowell, brindan protección al cerebro contra los daños oxidativos que pueden conducir a la pérdida de la memoria.

Healthline indica que las manzanas también están cargadas de fibra soluble que puede ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol, los cuales son factores de riesgo de enfermedades cardiacas.

De acuerdo con Journal of Food and Drug Analysis y USApples, incluir manzanas en la dieta diaria puede ayudar a prevenir la formación de cáncer de estómago, colon, pulmones, cavidad oral y esófago; así como el cáncer de mama y pancreático, debido a su alto contenido de antioxidantes.

Además de los numerosos beneficios en la salud, un estudio realizado por Universidad de Hong Kong demostró que los polifenoles antioxidantes presentes en la manzana aumentaban la longevidad de los insectos en un 10%, además de disminuir el deterioro causado por el envejecimiento.

Este no es el único estudio que demuestra el poder que tienen las manzanas para conservar la juventud. Uno de los componentes más importantes en este fruto son los antioxidantes, ya que actúan en contra de los radicales libres que pueden dañar las células.

De acuerdo con la Fundación Vivo Sano los radicales libres son moléculas inestables que perdieron uno o varios electrones, su misión es buscar los que les falta en otras moléculas para obtener su estabilidad. La molécula atacada, a la cual ha robado el electrón, se convierte en un radical libre. De esta forma se inicia una reacción en cadena que daña a muchas células que pueden mutar y morir.

Lo anterior acelera el envejecimiento. Día a día estamos expuestos a factores que pueden generar radicales libres. La Fundación Vivo Sano indica que el tabaco, radiación, aditivos químicos en alimentos procesados, pesticidas, estrés y emociones negativas, son detonantes para su producción.

Es en este momento que los antioxidantes actúan, ya que son capaces de inhibir la oxidación causada por los radicales libres, cediendo electrones sin perder su equilibrio. Es decir, sin provocar mutaciones ni células muertas retrasando el envejecimiento.

Así, las manzanas ricas en antioxidantes ayudan a conservar la juventud.

De acuerdo con un estudio realizado por la revista Oxidative Medicine and Cellular Longevity, la manzana aumenta la vida útil de las células.

Además, World Health indica que los antioxidantes de las manzanas actúan directamente contra las manchas, las arrugas, el envejecimiento y otras afecciones relacionadas con la edad, al aumentar la circulación para ayudar a mantener la piel con un aspecto joven y tonificado, estimular el reemplazo de células viejas, reparar las dañadas y el acné.

Ahora que lo sabes, no dudes en incluir manzanas en tu dieta diaria para combatir el envejecimiento y aprovechar los numerosos beneficios que aportan a tu salud.