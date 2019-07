Conoce el "Shazam" de las plantas y animales

En la naturaleza hay una gran diversidad de plantas y animales, sin embargo, no conocemos la mayoría de las especies que nos rodean.

Es por esto que hay una app con la que podrás identificar entre más de 30 mil especies de flores, plantas y animales. Te contamos cuál app puede hacer esto.

Seek es una aplicación que fue desarrollada por iNaturalist, una página que trabaja junto con la Academia de Ciencias de California y National Geographic Society.

Uno de los fines con la que fue creada fue para unir a todas las personas amantes de la naturaleza.

El objetivo de Seek es que las personas conozcan más sobre alguna planta o animal que se encuentre a su alrededor o incluso conocer más sobre alguna especie en particular.

De acuerdo con petapixel, la app no requiere que te registres o compartas algún dato personal.

Lo único que necesita es utilizar la cámara de tu celular y wifi o datos móviles.

Seek es muy fácil de usar ya que solo se debes tomar una fotografía a las plantas o animales de tu interés, después la app examinará la imagen y la identificará con alguna que se encuentre en su base de datos.

Cuando haya reconocido al animal o planta, Seek te dará información sobre la especie como su nombre, características y lugares dónde puede ser encontrado, también te mandará a Wikipedia para que puedas informarte más sobre la planta o animal que buscaste.

Además, la app otorga insignias a los usuarios después de subir una fotografía.

Con esto podrás subir de niveles dentro de Seek.

Seek es una app gratuita que está disponible en iOs y Android.