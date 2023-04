Cómo liberar espacio en Google Drive de forma simple

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Google no es solamente uno de los buscadores más usados a nivel mundial, sino que también se ha convertido en uno de los programas más versátiles que se pueden encontrar en internet. Gracias a Google uno puede tener una plataforma de almacenamiento como Drive o una cuenta de correo como Gmail.

Sin embargo, estas plataformas tienen una gran desventaja: el almacenamiento es poco. Es por ello que en el siguiente artículo te enseñaremos cómo liberar espacio de Google para conseguir más almacenamiento en Drive, Gmail y Fotos.

Es importante aclarar que la capacidad de almacenamiento de Google es de 15 GB, un espacio suficiente para darle un uso "común", pero poco si se utiliza para almacenar fotos, videos o documentos pesados.

Si superas el límite de los 15GB, Google te propone adquirir un espacio adicional mediante un abono al servicio Google One. Pero si quieres conseguir más almacenamiento sin pagar, lo primero que debes hacer es identificar cuáles son los archivos de gran tamaño que ocupan espacio en Google Drive. Desde google.com/settings/storage se puede ver de forma clara la distribución de los 15 GB que asigna Google.

Google Drive te permite hacer un filtro para identificar estos archivos pesados dentro de la unidad (por ejemplo: fotos, videos, documentos PDF). Esta opción se realiza desde la versión web de escritorio en la opción Almacenamiento, y luego hay que ordenar los archivos por Almacenamiento utilizado.

En el caso de Gmail, para saber qué correos ocupan mucho espacio, deberás ingresar en el buscador el siguiente comando: has:attachment larger:10M De esta forma, Gmail mostrará todos los mails con adjuntos de 10 MB, un valor que se puede reducir o ampliar según la necesidad de optimizar la capacidad del buzón, para luego proceder a eliminar los mensajes con adjuntos de gran tamaño.

Finalmente, en Google Fotos, lo que puedes hacer es comprimir los archivos para que los mismos no ocupen tanto espacio, y de esa forma podrás conseguir un poco más de espacio en la aplicación.