Conoce las mejores computadoras para este 2021

Con la consolidación del trabajo remoto aunado a la masificación de conexiones por fibra óptica y la inminente llegada de Windows 11, se va haciendo necesario actualizar nuestras computadoras. Esto se debe no solo a la necesidad de cumplir con los nuevos requerimientos técnicos mínimos que exigen estas nuevas tecnologías, sino, además, mejorar nuestras experiencias tanto en seguridad como en productividad y entretenimiento.

Aun así, elegir la mejor computadora entre la vasta oferta que hay en el mercado actualmente puede no resultar ser una tarea sencilla. Y es que todo varía dependiendo de para que la vayamos a usar y por supuesto, nuestro presupuesto disponible. Teniendo esto en consideración te indicaremos a continuación algunas de las mejores computadoras enfocándonos en ciertos segmentos.

Para realizar de manera eficiente el trabajo remoto o "home office" requeriremos de un ordenador que cuente con una aceleración gráfica aceptable y una pantalla que evite el cansancio visual. Otro punto muy importante a destacar es que el teclado, mouse y trackpad resulten muy cómodo al escribir y tengan una buena respuesta a las pulsaciones.

Además de contar con un diseño muy elegante y atractivo, esta laptop ofrece una respuesta táctil muy eficiente además de resultar cómodo al escribir con su teclado. En cuanto a su hardware, este ordenador portátil resulta ser bastante potente y equilibrado por lo que, sin duda, será una excelente opción para trabajar desde casa, ya sea como autónomo o como empleado.

En cuanto a sus características técnicas, tenemos:

· CPU Quad-Core i7-10510U

· Pantalla de 15.6 pulgadas con resolución 4K UHD

· Disco de almacenamiento SSD de 512 GB

· Memoria RAM de 16 GB

· Tarjeta Gráfica Nvidia GeForce MX330

Disponer de un presupuesto ajustado no tiene por qué ser un sinónimo de sacrificar el rendimiento y funcionalidades, ya que en el mercado actualmente hay muy buenas opciones en relación precio/producto. Obviamente no vamos a pretender que este tipo de ordenadores corran juegos AAA, pero al menos con ellos podremos disfrutar de una buena calidad visual al ver archivos multimedia o hacer trabajos remotos sencillos.

Aunque su diseño estético no sea su punto fuerte, esta laptop ofrece un buen rendimiento para realizar no solo tareas comunes como navegar por internet, redactar documentos y ver películas, también se pueden hacer trabajos sencillos de edición y jugar juegos que no demanden recursos intensivos.

"Bajo el capó", este ordenador portátil está equipado con:

· CPU AMD Ryzen 7 4700U

· 8 GB de memoria RAM

· Disco duro SSD de 512 GB

Hablar de un ordenador para el gaming indudablemente tenemos que hacer referencia a ordenadores de gama alta que tengan el mejor equilibrio posible entre sus componentes, que ofrezca la mejor experiencia inmersiva posible y que cuente con un eficiente sistema de ventilación. Al fin y al cabo, no queremos que nuestro ordenador se sobrecaliente al jugar o que suframos de cuellos de botellas.

Un ordenador diseñado para desempeñarse no solo con los juegos más exigentes, sino con otras tareas que requieran de potencia y rendimiento. Un aspecto a destacar es su sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity y una batería con una duración de ocho horas mientras se esté ejecutando un juego AAA.

Sus características principales son:

· Pantalla de 15.6" IPS Thin Bezel FHD a 240?Hz

· CPU Intel Core i7-10870H

· Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU GDDR6 8GB

· 32 GB de memoria RAM