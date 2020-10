Consejos para cuidar la batería de tu celular

Nuestros celulares nos acompañan a todos lados. Los utilizamos para múltiples tareas y por ello es importante que nos ofrezcan la mejor experiencia. Sin embargo, la batería es uno de los elementos que más pronto se desgastan en estos equipos y es horrible cuando quieres enviar un mensaje, entrar a tus redes sociales o ver tu serie y te das cuenta de que no hay suficiente energía. Por ello te compartimos algunos consejos para prolongar la vida de tu batería.

Antes de entrar en materia primero vale la pena explicar un poco cómo funcionan las baterías de los celulares. Como ya debes saber su capacidad se mide en miliamperios que básicamente representan la cantidad de energía que una batería guarda y luego libera mientras se utiliza el dispositivo móvil.

A pesar de que las marcas han ido aumentado la potencia de las baterías, este punto es todavía un dolor de cabeza para muchos pues todavía recuerdan con añoranza los tiempos en que un celular, de los básicos, que solo permitían mensajes y llamadas, duraban activos hasta una semana. Hoy con pantallas más grandes, de mayor resolución y mayores funciones eso suena casi imposible. Sin embargo hay acciones que podemos realizar para sacarle el mayor provecho y que la energía dure más.

Motorola nos propone varios consejos para que los usuarios puedan garantizar un menor desgaste de la batería y que su smartphone les ofrezca el mayor tiempo de uso.

Pantalla

Ajusta el brillo de la pantalla de acuerdo con la iluminación que necesites en el momento. La pantalla es muy importante en un smartphone, tiene cualidades que necesitan consumir más batería. Para lograr un buen balance, los dispositivos cuentan con ajuste automático de brillo, cuya función es adecuarlo a la luz ambiente. Además, poner cuidado en este aspecto es beneficioso para tus ojos.

También vale la pena activar la suspensión de la pantalla a los pocos segundos en que lo dejas de usar.

Sistema

Mantén tu teléfono actualizado. Las actualizaciones te permitirán disfrutar de los últimos avances de usabilidad que lanzan las marcas, por ejemplo, una mejor seguridad o aprovechar las mejoras en rendimiento y uso de la batería.

En esta área un consejo más es instalar solo las aplicaciones que en realidad vayas a usar y actualizarlas constantemente. La mayoría de las apps, incluso cuando no las estás usando, están consumiendo recursos en segundo plano y, por lo tanto, también batería, eso es algo normal y beneficioso en muchos casos. El problema viene cuando no se usan y finalmente consumen la energía.

Funciones

Utiliza la función ahorro de batería, manual o automáticamente cuando le quede solo 15% o menos, a través de ella se limita la transmisión de datos y sincronización de aplicaciones en segundo plano, mismas que podrán activarse exclusivamente al momento en que lo necesites y abras estas apps. A ello se suma la limitación de la vibración durante el tecleo, las llamadas entrantes o alarmas, y se optimizan los recursos gráficos y de procesamiento para que tu batería esté lista si la necesitas en una emergencia.

Por otra parte, reduce widgets innecesarios. Al igual que las apps también necesitan de energía para seguir ofreciendo un fácil acceso a tus apps favoritas, estas normalmente consumen más procesamiento pues, por su naturaleza, siempre están disponibles y actualizadas.

Cargador

Usa solo el cargador que te ofrece tu smartphone y, en caso de que necesites un reemplazo, busca el original que te ofrece el fabricante, pues han sido diseñados para brindar la energía que requiere el producto y modelo específico.

No olvides desenchufar el cargador una vez que el celular haya llegado al 100% para evitar su sobrecalentamiento.

Para los más cuidadosos

Apagar la geolocalización, es decir tu GPS, favorece la disminución de consumo.

También es buena idea desactivar el Wi-Fi y bluetooth cuando no lo uses pues el teléfono transmite datos mediante Wi-Fi y, en muchas ocasiones, la disponibilidad de la red y la intensidad de la señal acortan su rendimiento diario.

Motorola también aconseja la suspensión del celular tras usar la linterna o sacar una fotografía pues, al estar el lente abierto se gasta batería.