Consejos para cuidar tu historial de Netflix y evitar intrusos en tu cuenta

¿Te ha sucedido que te dispones a ver tu serie preferida en Netflix y en tu lista de “Continuar viendo” aparece un título que ni si quiera te interesaba, o es más, ni le darías una oportunidad? ¿Quién está detrás de esa fechoría? ¿Quién se atrevió a tanto?

No, no es una exageración para todo aquel cinéfilo o seriéfilo que ha luchado por conservar su algoritmo. ¿Por qué? Digamos que sí eres un aficionado al terror y entre tus títulos conservas a series como la Maldición de Hill House, En la hierba alta o películas como El Conjuro, y de pronto alguien decide ver Pocoyó, bueno ahora Netflix también priorizará en recomendarte este contenido para niños y no sólo el de horror.

¿Pero quién se atrevió a tal osadía? ¿Quién ha manchado tu historial?

De acuerdo a una encuesta publicada este martes por la plataforma de Netflix los culpables son gente cercana a ti y podrías ahora mismo tenerlos a un lado.

Tranquilo, no eres el único que ha pasado por esto, de hecho eres parte de ese 52 por ciento, según la encuesta, que dicen que alguien cercano ha entrado a su perfil a ha cambiado su configuración.

Los culpables más mencionados fueron:

· Hermanos: Este sector es el más descarado con el 28 por ciento de la representación y al que menos le importa si destruye tu configuración. Él o ella podría estar viendo ahora mismo a Las Kardashian y enterarse de todos sus chismes sin importarle que llevas un historial perfecto en el género de ciencia ficción.

· Niños: ¿Te imaginas entrar a tu cuenta y ver como recomendaciones a Peppa Big o a Daniel el tigre? Digo, no es el fin del mundo pero no es lo que deseas ver cuando te disponías pasar una tarde de domingo de documentales sobre asesinos seriales. Los niños (sea tu hijo, tu sobrino o tu primito) representan el 27 por ciento de los intrusos.

· Tu pareja: En una relación muchas veces soportamos muchas cosas por aquella persona especial, y está bien mientras estás con él o ella, pero ¿qué pasa cuando ya terminan y tu perfil de Netflix ahora está invadido por comedias románticas o tontas comedias dirigidas por Adam Sandler?

Las parejas son parte de ese 26 por ciento que invade tu configuración y modifica lo que tú habrías estado interesado en ver.





¿Y AHORA QUÉ HAGO? ¿CÓMO RECUPERO MIS RECOMENDACIONES?

BORRAR O EDITAR HISTORIAL

¿Qué quiero?





Borrar los programas, series o películas que no me interesan.

¿Cómo lo logro?

1.Inicia sesión a través de Netflix.com

2.Selecciona tu perfil

3.Haz clic en la opción Cuenta

4.En Mi perfil, selecciona Actividad de Visualización

5.En la sección Actividad de (tu nombre), haz clic en el ícono junto al episodio o título que deseas ocultar (si estás ocultando un episodio, también te dará la opción de ocultar toda la serie)

¿Y desde mi celular cómo lo hago?

1.Ve al Menú en la serie o película que deseas quitar

2.Ahora selecciona Quitar de la fila y ¡listo!

CREA TU PERFIL

¿Qué quiero?





Un perfil sólo para mí, y tener un control en ocasiones especiales como una cita o una noche en familia donde no se altere mi contenido.

¿Cómo lo logro?

Puedes tener un perfil separado para tardes y noches especiales. Sólo basta con crearlo y nombrarlo como tú desees.

En ese nuevo perfil puedes meter en Mi lista las recomendaciones de toda la familia o bien las que ya has decidido ver con tu pareja.

El plan de cuatro pantallas te permite compartir tu cuenta con otros miembros de la familia y que diferentes dispositivos vean Netflix al mismo tiempo.

ELIMINAR DISPOSITIVOS

¿Qué quiero?





Eliminar a los intrusos de mi cuenta. Sea el amigo, primo, ex o hasta el rommie.

¿Cómo lo logro?

1.Ve a Cuenta

2.Haz clic en “Cerrar sesión en todos los dispositivos”

3.Haz clic en el botón para confirmar la desactivación