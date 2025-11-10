Consejos para limpiar correctamente madera, mármol y acero en el hogar

Tener impecables determinados muebles o superficies del hogar fabricados en diferentes materiales suele ser un poco complicado de mantener en buen estado, ya que se suelen utilizar diferentes productos que no son aptos para madera, mármol y acero.

Una limpieza inadecuada puede dañar la apariencia de tus muebles y por tanto tener menos durabilidad. Por ello, cada uno de estos materiales requiere de una limpieza específica para preservar su calidad y belleza.

En esta ocasión te traemos algunos consejos prácticos para mantener estas superficies siempre impecables y resistentes al paso del tiempo.

¿Cómo limpiar madera, acero y mármol adecuadamente?

De acuerdo con el sitio web especializado en limpieza del hogar Nase Distribuciones, nos da algunas recomendaciones para realizar una limpieza adecuada de estas superficies.

Cabe destacar que debes utilizar un paño y accesorios específicos para cada superficie sin confundirlos ya que podrían dañar los materiales. También utiliza guantes y limpia constantemente o cuando lo creas necesario.

Madera

Es importante que utilices productos aptos para madera que no sean abrasivos y que sean específicos para cada tipo de acabado de la madera, ya sea barnizada, aceitada, entre otros.

Para limpiar utiliza paños de microfibra que no dejen ningún tipo de pelusa para evitar rayones. Evite en la medida de lo posible el uso de agua, ya que podría absorberse y provocar que la madera se deforme.

Antes de comenzar una limpieza profunda, limpie con un paño de microfibra seco para eliminar el polvo.

Mármol

Es recomendable utilizar limpiadores líquidos suaves o detergentes específicos para mármol que no contengan ácido, ya que pueden dañar permanentemente la superficie.

Para complementar, opta por utilizar paños de microfibra o esponjas suaves para evitar rayones. Si encuentras manchas, es recomendable utilizar una solución de agua con jabón neutro para eliminarlas.

Finalmente, después de limpiar la superficie, puedes secarla con un paño limpio, seco y suave para evitar dejar marcas de agua.

Acero

Así mismo, utilice productos específicos para acero. Después de la limpieza, utilice un paño de microfibra suave para evitar dejar marcas.

Por último, identifica en qué dirección está el grano del acero inoxidable para que limpies en su dirección, ya que esto ayuda a mantener su apariencia y no tener marcas visibles.