Construyen dron inspirado en un diseño de helicóptero de Da Vinci

Los drones tienen un gran potencial para mejorar la vida de los seres humanos. Desde la atención médica hasta la agricultura, los drones pueden generar mejores resultados si se usan de manera proactiva.

Asimismo, sus diseños y formas son variadas, aunque similares en algunos puntos. Sin embargo, seguramente nadie se había planteado inspirarse en planos de muchos años atrás para implementarlos en la tecnología actual hasta que un equipo de ingenieros decidió probar el diseño del helicóptero de Leonardo da Vinci.

El diseño de un helicóptero para una sola persona propulsado con un "tornillo aéreo" fue esbozado por Leonardo da Vinci a fines de la década de 1480. El conocido italiano fue pintor, ingeniero y científico entre muchas cosas.

El "giro carmesí" de Leonardo da Vinci

En 2019, el diseño de da Vinci fue utilizado por un equipo de ingenieros de la Universidad de Maryland para un concurso de diseño. Uno de los miembros del equipo, Austin Prete, decidió seguir persiguiéndolo; llamándolo "Crimson Spin".

El dron cuadricóptero no tripulado de Prete utiliza el diseño de tornillo de da Vinci y para sorpesa de todos, funciona. Prete compartió el primer video del vuelo de la aeronave en la conferencia Transformative Vertical Flight 2022 en San José, California, la semana pasada.

"Me sorprendió absolutamente que funcionara", dijo Prete de acuerdo a declaraciones para el medio norteamericano Cnet. Aunque el dron construido por Prete es bastante pequeño, podría escalarse a un avión de tamaño gigante capaz de transportar seres humanos.

Si da Vinci viviera en la época actual

Para crédito de da Vinci, no tenía acceso a los materiales necesarios para construir un dron sólido como hoy en día. El aluminio, el plástico, las baterías y otras estructuras modernas ayudaron a materializar el diseño de una manera que simplemente no era posible en la época de da Vinci.

Por supuesto, la informática está también involucrada. Los investigadores utilizaron prototipos de diseño y simulaciones para ver si el diseño se mantendría en un entorno de la vida real.

La tecnología actual de cuadricópteros también ayudó a que el diseño fuera práctico, debido a que estos son dirigidos por cambios sutiles en la velocidad de la hélice, lo que permite que el dron se incline de una forma u otra.

Habría sido mucho más complejo intentar construir un diseño de un solo eje como un helicóptero convencional, dijo Prete.