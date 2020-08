El limón es uno de los cítricos que puedes utilizar en una enorme cantidad de platillos y bebidas debido a su versatilidad y acidez, con esta motivación te invitamos a conocer en Menú cuáles son los beneficios de consumir limón por las mañanas.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, un limón de 58 gramos contiene minerales como el calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo, ácido fólico y vitaminas A y C. Y al tener una baja presencia de azúcares y carbohidratos, esta fruta es baja en calorías.

Los limones son una buena fuente de vitamina C, la cual, según información del sitio en inglés Healthline, puede reducir el desarrollo de enfermedades del corazón y del aparato respiratorio. Este nutriente funciona como un antioxidante que ayuda a proteger a las células del daño, por lo que es necesario su consumo frecuente.

En las mañanas puedes disfrutar del limón y todos sus beneficios al añadirlo en otras frutas, o bien disfrutarlo en tus bebidas favoritas, con esto Healthline explica que al ingerir la vitamina C de manera frecuente, te ayudará a prevenir los síntomas del resfriado común, además de disminuir la presión arterial.

Según información de la Clínica de Cleveland, el consumo de limón en las mañanas es un factor que podría ayudar a la buena digestión, ya que el ácido de este alimento podría descomponer los alimentos que permanecen en el estómago, asimismo señalan que este fruto podría completar los niveles de ácido en el estómago, lo cuales pueden disminuir al paso de la edad.

La Clínica de Cleveland también aconseja beber el jugo de limón diluido en agua para obtener una dosis de potasio, mineral que es necesario para el funcionamiento de los nervios que están conectados a los músculos, ayuda a transportar los demás nutrientes de tus alimentos y regula la presión arterial. Además consumirlo a menudo puede prevenir la aparición de cálculos renales causados por la deshidratación.

Otro beneficio de consumir limón en las mañanas es que crearás un hábito de consumo de esta fruta, por lo que podrías bajar de peso, lo que es posible gracias a la presencia de los antioxidantes polifenólicos que contiene el limón, los cuales podrían mejorar la resistencia de la insulina, saciar el apetito y bajar los niveles de glucosa en la sangre, según informa Healthline.

Comer limón más de cuatro veces a la semana también puede ayudar a evitar accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, Medical News Today apunta que este fruto podría disminuir en un 19 por ciento el riesgo de tener este tipo de fallas en el organismo, este beneficio es posible porque el limón aporta flavonoides que protegen al cuerpo.

A pesar de que las propiedades del limón resultan ser positivas para quien lo consume, Medical News Today recomienda que si sufres de lesiones bucales, omitas comer este fruto o beber su jugo ya que podría causar ardor y dolor. Otra situación donde se debe evitar es cuando se padecen enfermedades gástricas, debido a que la acidez del limón podría empeorar los síntomas.