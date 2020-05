¿Cuáles son los síntomas de enfermedad de Kawasaki en niños con Covid?

Juan Francisco Galán Herrera, coordinador de Hospitales Regionales de Alta Especialidad, alertó que algunos síntomas de la enfermedad de Kawasaki pueden aparecer en menores de edad que hayan sido contagiados de Covid-19, pero aclaró que esto es "extremadamente raro" y no representa un riesgo para sus vidas.

Durante el informe diario de coronavirus en México, que se presenta cada noche en Palacio Nacional, Galán Herrera detalló que esos síntomas, como el enrojecimiento en los labios y algunas zonas de la piel como las ingles y las piernas, no tienen relación directa con el Covid-19, sino como una reacción del cuerpo al virus.

Así, aclaró que los niños sí pueden contraer Covid-19, pero resulta menos común entre ellos por la resistencia que generan sus anticuerpos, que obtienen de otros patógenos.

"Es posiblemente esta competencia, entre los patógenos, el nicho competitivo. Pero otra teoría es que el sistema inmunológico está en proceso de maduración y eso es hace desarrollar anticuerpos siempre nuevos", explicó.

Ejemplificó que 90% de la población infantil infectada con coronavirus no presenta síntomas, y el 10% que los presenta tiene fiebre, tos seca, fatiga y dificultad respiratoria, pero son indiferenciables de otras enfermedades que los atacan, como la influenza.

Aseguró que de la población infantil que ha llegado a un centro de atención Covid-19 es baja, pero entre esa, la mayoría son varones, tienen alguna enfermedad crónica, como obesidad, cáncer, inmunosuprimidos y muy poca población requieren intubación.

Miriam Veras Godoy, directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), mencionó los datos de alarma entre los menores de edad, para que su padres o cuidadores acudan de inmediato a un centro de salud.

Los síntomas de alarma que podría presentar un menos contagiado de Covid-19 es escurrimiento nasal, quejidos o llanto, hundimiento en las costillas y coloración morada cerca de la boca, igual que fiebre.

Veras Godoy convocó a la población a no suspender la vacunación de sus hijos, pese a la pandemia, los llamó a acudir con las medidas de prevención y sana distancia. "Esto es por su futuro, por su nutrición, una enfermedad grave puede terminar con sus vidas", expresó.