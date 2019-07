¿Cuáles son los teléfonos que desde este 1 de julio no tienen WhatsApp?

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp dejó de funcionar en varios modelos de teléfonos celulares a partir de este 1 de julio debido a que la reciente actualización que necesita la aplicación para funcionar correctamente ya no puede ser soportada dichos equipos.

El anuncio fue hecho por la compañía a principios del presente año, en el que indicó que dejaría de prestar soporte a teléfonos Blackberry, Windows Phone y equipos con una versión previa a Android 2.3.3, Windows Phone 7 así como iOS 7.

Es por ello que, a partir de este mes, los usuarios que posean un teléfono con Windows Phone ya no podrá descargar ni actualizar la app del servicio de mensajería, sin embargo, si ya cuentan con ella, solamente podrá utilizarla hasta finalizar el año.

Este punto aplica para equipos con Blackberry OS, Blackberry 10 o Windows Phone 8 que a partir del 1 de diciembre de 2019 ya no podrán tener soporte para WhatsApp.

Asimismo, la app dejará de estar disponible a partir del 1 de febrero de 2020 para móviles con sistema operativo Android igual o anterior a la versión 2.3.7. y hasta Android 4.

Igualmente, si eres dueño de un modelo iPhone equipado con iOS 7 o más antiguo como el iPhone 4, 4s o 5 tendrás hasta el 1 de febrero de 2020 para cambiar de dispositivo, ya que ese día el servicio dejará de funcionar en los smartphones.