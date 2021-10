¿Cuántas veces se ha caído WhatsApp este 2021?

La mañana de este lunes, cuatro de octubre, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp sufrió un fallo en su servicio en México, Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con el portal Downdetector, la plataforma presentó fallas en la Ciudad de México y recibió 278 informes.

Desde alrededor de las 10:30 de la mañana de este lunes, los usuarios en redes sociales comenzaron mencionar que registraban problemas con algunos de los servicios de Facebook, incluyendo WhatsApp, la app de mensajería no permitía enviar ni recibir mensajes.

De acuerdo con el sitio Downdetector, que se encarga de monitorear el funcionamiento de diversos servicios de internet, la mayoría de los usuarios reportó que la app les mostraba un mensaje de no conectado o que no había un correcto funcionamiento con los chats.

¿Por qué se cae WhatsApp?

Se debe tener en cuenta que WhatsApp es una aplicación utilizada por millones de personas en todo el mundo, razón por la cual, al presentar un fallo, se ven afectados millones de personas.

Sin embargo, debido a la cantidad de usuarios, la app puede en ocasiones sufrir fallas. Puede haber muchas razones para ello, no obstante lo más común, es que el servicio pueda fallar debido a una sobresaturación del sistema.

Otro motivo, puede ser que la app este realizando alguna actualización en sus sistemas o algún cambio en la base de datos, lo que provoca un mal funcionamiento de las mismas.

Según los registros de Downdetector, WhatsApp ha presentado un total de nueve caídas o fallos en su sistema este 2021. A continuación, te presentamos las fechas y horas en las que el servicio de la app se vio interrumpido.

Agosto

31 de agosto a las 22:49

5 de agosto a las 14:57

Junio

9 de junio a las 17:30

Mayo

17 de mayo a las 20:26

7 de mayo a las 00:34

Abril

8 de abril a las 16:34

Marzo

19 de marzo a las 21:33

19 de marzo a las 11:29

Febrero

18 de febrero a las 19:50 .