Demandan a TikTok por generar "deliberadamente" adicción en jóvenes

Los estados de California y Nueva York, EU, han iniciado una demanda en contra de TikTok, en donde señalan que la plataforma con sede en China está diseñada para generar adicción entre los jóvenes.

De acuerdo con el medio National Public Radio, TikTok supuestamente ha engañado al público respecto a la seguridad de la app "alegando que fue diseñada deliberadamente para mantener a los jóvenes enganchados a servicio".

Estas demandas fueron presentadas el martes pasado en 13 distritos de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia. En ella se argumenta que "TikTok ha violado las leyes de protección al consumidor y ha contribuido a una crisis de salud mental entre los adolescentes".

Con ello, el grupo bipartidista de fiscales generales busca que TikTok cambie las características de sus productos que, supuestamente, son manipuladoras y perjudiciales, sobre todo para los adolescentes. Además, buscan castigos económicos para la empresa creadora de TikTok, ByteDance.

Esta situación se convierte en otro problema para la plataforma china, en este momento en el que está intentando evitar una prohibición en Estados Unidos que está prevista para el 19 de enero.



TikTok genera adicción en jóvenes

"TikTok ataca intencionalmente a los niños porque sabe que los niños aún no tienen las defensas ni la capacidad para crear límites saludables en torno al contenido adictivo", aseguró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

En este sentido, el fiscal señaló la importancia de que TikTok rindiera cuentas sobre los daños generados a los niños estadounidenses.

Uno de los principales problemas que ha presentado TikTok está relacionado con su algoritmo y diseño de la aplicación, el cual le permite a los usuarios desplazarse sin fin en la gran cantidad de videos con los que cuenta la plataforma.

De acuerdo con NPR, "los estados dicen que la empresa ha restado importancia a los efectos negativos de la supuesta dependencia que crea la aplicación en un esfuerzo por aumentar sus ganancias".

Además, en una entrevista con el medio citado, Rob Bonta declaró que TikTok implementó""un conjunto de funciones manipuladoras que explotaron las vulnerabilidades psicológicas de los jóvenes", entre este conjunto se encuentran los filtros de belleza implementados en la plataforma.

Esto le genera a los adolescentes, según los fiscales estatales, "crecientes sentimientos de incompetencia y dudas sobre sí mismos".

TikTok responde a las demandas de Estados Unidos



De acuerdo con NPR, el portavoz de TikTok, Alex Haurek, señaló que las acusaciones de las demandas son engañosas.

"Ofrecemos sólidas medidas de seguridad, eliminamos de forma proactiva a los usuarios menores de edad sospechosos y hemos lanzado voluntariamente funciones de seguridad como límites de tiempo de pantalla predeterminados, emparejamiento familiar y privacidad predeterminada para menores de 16 años", asegura Haurek.

Además, que calificó como "decepcionante" que los fiscales hayan tomado la decisión de interponer una demanda en lugar de trabajar con la plataforma para generar "soluciones constructivas a los desafíos de toda la industria".

Recordemos que TikTok no es la única plataforma que ha presentado estos problemas. Anteriormente, Meta también fue acusada de no garantizar la seguridad de los niños en sus aplicaciones.