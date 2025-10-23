Desactivar el WiFi del celular en las noches: clave para un mejor descanso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Dormir con el celular mientras está conectado al WiFi no sólo interfiere en la calidad de tu descanso, sino con la duración de algunos de sus componentes. Las ventajas de esta práctica van mucho más allá de evitarte distracciones e insomnio.

En Techbit de EL UNIVERSAL te decimos las razones por las que tu dispositivo también puede obtener ciertos beneficios si desactivas la conexión a Internet antes de ir a la cama.

¿Para qué sirve desactivar el WiFi del celular antes de dormir?

Dormir es una actividad esencial para los seres vivos. Su función principal es permitir la reparación del organismo para desechar toxinas y purificar el cuerpo. Por lo que es crucial que las personas descansen mínimo 7 horas al día, sin interrupciones.

Sin embargo, dormir con el celular conectado al WiFi puede afectar la conciliación del sueño debido a las luces de la pantalla, las vibraciones y notificaciones constantes que entran. Hay que recordar que algunas funciones del sistema y apps se activan al detectar una conexión a Internet.

Un artículo del investigador Russell Johnson, de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos, señala que los smartphones también impiden el descanso porque sus luces inhiben la producción de melatonina y desestabilizan los ritmos circadianos.

A largo plazo, no dormir por el uso del celular puede derivar en problemas de irritabilidad, fatiga, alteraciones metabólicas, disminución del rendimiento físico y trastornos como el insomnio y la ansiedad.

Para reducir los anteriores riesgos, los expertos recomiendan desactivar el WiFi antes de ir a la cama. Los que no sólo trae beneficios para tu salud, sino en el consumo de energía y la prevención de su desgaste.

¿Qué ventajas tiene desactivar el WiFi en las noches para tu celular?

Desactivar la conexión a Internet durante el periodo de descanso ayuda a reducir el consumo energético, tanto en el router como en los dispositivos que reciben su señal.

· Para que te des una idea: en promedio, el router de un WiFi doméstico consume entre 6 y 15 vatios en funcionamiento continuo.

Otro dato interesante, proporcionado por un estudio del SBA Research en Vienna, Austria, señala que cuando el WiFi está apagado, el teléfono no busca redes ni envía identificadores (MAC address) de manera constante. Así que también es un beneficio en términos de seguridad, pues ninguna persona puede ver la dirección MAC del dispositivo.

A su vez, dicha práctica evita que el celular realice sincronizaciones automáticas, comprobación de notificaciones, actualizaciones, copias de seguridad, etcétera. Y también entra en un modo reposo profundo, lo que ahorra entre un 2% y un 8% de batería.

Por consiguiente, la batería puede ganar más años de vida útil. Y, por si fuera poco, al apagar el WiFi de un smartphone en las noches, la memoria RAM no trabaja de manera innecesaria, así que podrás disfrutar de mayor velocidad durante el día.

Así que ten presente los consejos de los expertos para descansar mejor y permitir que tu celular también descanse.