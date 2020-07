Desarrolla IPN careta monitora de Covid

La careta ya no será sólo para evitar contagios por coronavirus, ahora, científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron una que funcionará como un sistema de monitoreo para dar seguimiento a los pacientes en tiempo real, pero con menor riesgo de contraer el mal para el personal de salud.

Se trata de un sistema de careta y guante inteligentes que están equipados con sensores que registrarán información como saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, temperatura, la capnografía, es decir, la manera en que la persona respira, y niveles de dióxido de carbono, y se los enviarán de manera automática al teléfono inteligente de su médico para que esté controlado a distancia.

"Son dispositivos muy pequeños que monitorean al paciente sin incomodarlo. Cuando alguno de los parámetros se sale de rango, se emite una alerta al teléfono móvil del médico tratante, quien, en cuestión de minutos, podrá tomar las decisiones pertinentes", explicó Juan Humberto Sossa Azuela, integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel III.

"La careta va a tener tres sensores y el guante tiene dos, en conjunto todo esto forma un kit del sistema integral para el monitoreo remoto del estado general de salud de las personas", dijo.

El sistema, diseñado por expertos en robótica, permitirán atender y valorar a los pacientes a distancia para evitar los traslados a hospitales para prevenir contagios, además, con los datos también se podría diagnosticar a las personas que por alguna causa no pueden o no desean salir de casa.