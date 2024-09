El misterio de la lengua áspera de los gatos al descubierto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Si alguna vez has sentido el áspero toque de la lengua de un gato, es posible que te hayas preguntado qué hace que sea tan rugosa. Este rasgo particular es una característica única que los gatos han desarrollado con propósitos muy específicos. Desde el aseo hasta la caza, según Experto Animal, la lengua áspera de los gatos cumple múltiples funciones vitales para su supervivencia.

La lengua de los gatos ha sido objeto de estudio en varias ocasiones, revelando hallazgos fascinantes sobre su anatomía. A nivel microscópico, la lengua de los felinos está cubierta por papilas cónicas, que se asemejan a pequeños ganchos de queratina, la misma proteína que compone nuestras uñas y el pelo. Esta disposición es la responsable de la textura áspera y rugosa que sentimos cuando un gato nos lame.

Un estudio reciente, realizado por los investigadores David Hu y Alexis Noel, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, profundiza en esta peculiaridad. El estudio titulado "Cats Use Hollow Papillae to Wick Saliva Into Fur" (Los gatos usan papilas huecas para absorber saliva en su pelaje) revela que cada una de estas papilas tiene una cavidad en su punta capaz de retener una pequeña cantidad de saliva, equivalente a la décima parte de una gota de colirio. Este diseño permite a los gatos distribuir eficientemente la saliva sobre su pelaje durante el acicalamiento, mejorando su higiene y bienestar.

¿Por qué tienen la lengua áspera?

La lengua áspera de los gatos es un instrumento multifuncional que les permite mantenerse limpios y saludables. Cubierta de papilas cónicas hechas de queratina, actúa como un cepillo natural que elimina suciedad, parásitos y pelo suelto, mientras distribuye aceites naturales que mantienen su pelaje saludable. Además de su uso para el aseo, estas papilas les ayudan a raspar la carne de sus presas, facilitando la alimentación en la naturaleza. La lengua también juega un papel en la hidratación, permitiéndoles beber de manera eficiente y contribuye al cuidado dental al remover restos de comida y placa.

La lengua áspera es un rasgo que comparten todos los felinos, desde los gatos domésticos hasta los grandes felinos como los tigres y los leones. Este rasgo evolutivo ha demostrado ser extremadamente útil a lo largo de la historia, permitiendo a estos animales prosperar en una variedad de entornos, desde las sábanas africanas hasta nuestros hogares.

La lengua áspera de los gatos no es solo una curiosidad anatómica, sino una herramienta multifuncional que les ha ayudado a sobrevivir y prosperar a lo largo de los siglos. Desde el aseo hasta la alimentación, este rasgo esencial es un recordatorio de la adaptabilidad y la destreza de estos fascinantes animales.