Descubren en la Antártida especie marina invasora que daña ecosistemas

Investigadores de España y Reino Unido descubrieron por primera vez la presencia de una especie no nativa conocida como briozo (Membranipora membranácea) que fue transportada a la Antártida mediante algas marinas.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Scientific Reports, este tipo de especie invasiva es ecológicamente dañina para algunas regiones de agua fría, y este hallazgo supone su primer registro en esta zona geográfica.

El articular titulado "Invasive marine species discovered on non–native kelp rafts in the warmest Antarctic island" indica que el turismo, el tránsito marítimo y la investigación científica son algunas actividades humanas que han ayudado a la dispersión de organismos no autóctonos en la Antártida.

Este organismo es originario del noreste del océano Pacífico, tiene una alta tasa de crecimiento y entre sus efectos negativos limita la capacidad de reproducción y crecimiento de las algas.

Según los científicos de las universidades de Barcelona y Hull, así como de la institución British Antarctic Survey, las temperaturas cada vez más altas y la aceleración de la pérdida de hielo en todo el planeta, características del calentamiento global, provoca que haya áreas sensibles a la entrada de especies invasoras.

-Fin de nota-