Desde hoy, ya puedes jugar videojuegos en Netflix

Hace algunos meses, la plataforma de streaming Netflix dio a conocer su interés por adentrarse en el servicio de los videojuegos móviles en su plataforma, la firma señaló que a partir de este martes, algunos títulos empezarán a estar disponibles para su descarga en la Google Play Store.

"Los juegos de Netflix comenzarán a estar disponibles para descargar en la tienda de aplicaciones Google Play para todos los miembros en dispositivos Android a nivel mundial. Estamos muy entusiasmados de arrancar esta etapa inicial de la creación de una colección de juegos para móviles para todo tipo de jugadores adultos y con diferentes niveles de habilidades de juego", señaló Netflix a través de un comunicado.

¿Qué juegos están disponibles?

Por tanto, ya se encuentran disponibles en la tienda de aplicaciones de Google cinco juegos distintos:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: El juego

Card Blast

Teeter Up

Shooting Hoops.

Cabe señalar que los juegos antes mencionados estarán disponibles en una nueva sección como el resto del catálogo, además de estar dentro de la suscripción sin ningún cargo extra.

"Si bien esto es sólo el comienzo de un largo viaje, estamos muy contentos de ofrecer una experiencia de juego que se diferencia de lo que está disponible hoy en día –juegos móviles exclusivos sin anuncios, sin pagos en la aplicación e incluidos con la membresía de Netflix", señaló la firma.

---¿Cómo jugar desde Netflix?

De momento, solamente es posible acceder a los videojuegos de Netflix si tienes en tu poder un teléfono o tablet con Android, desde el cual podrás ingresar a la app y ver una fila exclusiva para dichos juegos, así como la opción para seleccionar el juego que desees probar.

Cabe decir que los cinco juegos lanzados por el servicio de streaming podrán ser disfrutados por cualquiera de los perfiles dados de alta en la cuenta de Netflix. Sin embargo, de alcanzarse el límite de dispositivos, la app te solicitará cerrar sesión en aquellos que no se estén utilizando o desactivarlos de manera remota.

Otro dato importante a tener en cuenta, es que, de acuerdo con Netflix, los videojuegos solamente estarán disponibles en los perfiles de adultos, esto como una medida de seguridad para los menores de edad que también utilizan la plataforma.

Asimismo, Netflix señaló que, aunque los juegos pueden necesitar conexión a internet, algunos podrán disfrutarse de forma offline. Asimismo, si bien la compañía señaló que los títulos llegarán en múltiples idiomas y se configurarán de automáticamente al descargarse en tu dispositivo, en caso de que no esté disponible en tu idioma (en este caso el español), la configuración predeterminada es el inglés.

---Netflix sube sus precios en México, otra vez

Eres fan de los maratones de series y películas de Netflix, en ese caso prepara tu cartera ya que la compañía de contenido en streaming anunció que aumentará los precios de dos de sus tres planes a partir de este lunes 1 de noviembre.

De acuerdo con la plataforma de entretenimiento, el aumento del servicio no está relacionado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo impuesto fue aprobado el año pasado por el Congreso, lo que significó un aumento en el precio del servicio para sus suscriptores.

"Actualizaremos los precios de los planes Estándar y Premium, para continuar invirtiendo en nuevas series y películas, así como en nuestra plataforma", explicó un vocero de Netflix al respecto.

¿Cuánto cuestan ahora los planes de Netflix?

Con el cambio de tarifa en la plataforma, los nuevos precios de Netflix en México a partir de noviembre de 2021 quedan así:

Plan Básico - 139 pesos (se mantiene)

Plan Estándar - 219 pesos (antes 196)

Plan Premium - 299 pesos (antes 266).