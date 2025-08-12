Eclipse Lunar 2025: fecha y horario del próximo eclipse de luna de sangre

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Luna de sangre, mejor conocida como Eclipse Lunar Total es uno de los fenómenos más llamativos en temas astronómicos.

Este fenómeno ocurre debido a que la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre filtra las longitudes de onda azules y verdes, lo que permite sólo a los tonos rojos y anaranjados llegar a la superficie lunar.

De acuerdo con el portal Starwalk, la próxima Luna de Sangre será el 7 de septiembre, entre las 17:30 GMT (11:30, tiempo del centro de México) y las 18:52 GMT.

Este eclipse será visible en Asia y Australia y se verá saliendo sobre la mayor parte de África y Europa, además sobre el Océano Pacífico Central.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), no necesitas ningún equipo especial para observar un eclipse de Luna, por lo que se puede ver de manera directa sin afectar la vista.

Asimismo, para poder observar el evento a su máximo esplendor se debe estar en un entorno oscuro y alejado de las luces brillantes ofrece las mejores condiciones de observación.