El 80% de casos de coronavirus no serán graves: UNAM

El 80% de los casos positivos de coronavirus no llegarán a desarrollar consecuencias serias de salud, en cambio, en su mayoría se mantendrán asintomáticos, será sólo el 5% que necesitará atención en unidades especializadas, afirmó Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia del Coronavirus de la UNAM.

Sin embargo, aclaró el experto que no debemos confiarnos, pues la permanencia del coronavirus es una de las mayores crisis de salud en generaciones, y el problema no debe demeritarse.

"Si dejáramos al virus a su evolución natural, sin extremar precauciones, podríamos llegar a condiciones críticas y al colapso del sistema de salud y de las instituciones sociales", advirtió el especialista en infectología.

Ante el enfrentamiento de la pandemia de Covid-19, el personal médico debe cuidar de los enfermos y de sí mismos, por lo que es necesario mantengan una buena protección personal y no entorpecer la posibilidad de ofrecer el cuidado que la sociedad solicita en este momento.

El académico recordó la importancia de quedarse en casa, y acudir a instalaciones de salud siempre y cuando se presentar síntomas graves.

"Debemos recordar que las áreas de espera y atención médica son en este momento un riesgo para la salud", informó en un comunicado de la Máxima Casa de Estudios. También mencionó la pertinencia de que los adultos mayores de 65 años se mantengan en casa, el mayor tiempo posible, a una sana distancia de los otros miembros de la familia para evitar contagios.

"La situación es difícil, pero debemos enfrentarla con ecuanimidad. El temor es natural, todos lo tenemos, pero no caigamos en el pánico para superar este reto", aconsejó el doctor Macías. Exhortó también a mantenernos informados a través de los reportes oficiales de las autoridades de salud, la guía que cuenta con mayor credibilidad.

"El sector salud rige sus acciones a través del resultado de las pruebas de laboratorio, mismo que permite medir la actividad del coronavirus en el país", puntualizó el miembro del consejo universitario.