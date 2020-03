El Apple Watch podría medir el oxígeno en tu sangre

Apple está trabajando en una función que permitirá al Apple Watch detectar los niveles de oxígeno en la sangre por primera vez, de acuerdo con partes del código iOS 14 obtenidos por el portal "9to5Mac".

Actualmente, el Apple Watches Series 1 y dispositivos posteriores pueden notificar a los usuarios cuando detectan ritmos cardíacos irregulares que sugieren que podrían estar en riesgo de fibrilación auricular (AFib).

También pueden enviar alertas cuando la frecuencia cardíaca de un usuario permanece por encima o por debajo de un BPM (latidos por minuto) de su elección mientras están inactivos. Con la capacidad de controlar los niveles de oxígeno en la sangre, Apple Watches también podría alertar a los usuarios que corren el riesgo de sufrir un paro respiratorio o cardíaco.

Los niveles de oxígeno en la sangre también pueden ser útiles para los atletas, ya que pueden indicar qué tan bien se ajustan sus cuerpos a los diferentes niveles de actividad.

No está claro si esta función será un componente único del próximo Apple Watch Series 6 o parte de watchOS 7, lo que también le permitiría implementar dicha característica en las versiones anteriores del Apple Watch.

Cabe señalar que un desmontaje de iFixit reveló que el hardware original del Apple Watch es capaz de monitorear los niveles de oxígeno en la sangre, aunque actualmente no ofrece esa característica.

El monitoreo de oxígeno en la sangre es una de una serie de funciones en las que Apple está trabajando para expandir las capacidades de salud de sus relojes inteligentes. Según los fragmentos, la compañía también está trabajando para corregir un error en la función de electrocardiograma (EKG) que causó que Apple Watch Series 4 y 5 tomen lecturas no concluyentes a frecuencias cardíacas entre 100 y 120 BPM.