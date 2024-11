El color de tu lengua puede señalar que padeces diabetes

La diabetes, una enfermedad crónica que afecta la capacidad del cuerpo para regular los niveles de azúcar en sangre, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública a nivel mundial. Según la Federación Internacional de Diabetes, más de 500 millones de personas viven con esta condición y se estima que este número podría superar los 700 millones para 2045.

La diabetes se produce cuando el organismo no puede producir suficiente insulina o no puede usarla de manera eficiente. La insulina es una hormona esencial para transformar el azúcar de los alimentos en energía. Existen tres tipos principales:

Diabetes tipo 1: una enfermedad autoinmune que suele aparecer en la infancia o adolescencia y requiere insulina de por vida.

Diabetes tipo 2: la forma más común, que está vinculada a factores como obesidad, sedentarismo y dieta poco saludable.

Diabetes gestacional: se desarrolla durante el embarazo y puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 en el futuro.

El método más fiable para diagnosticar la diabetes es mediante una analítica de sangre, que mide los niveles de glucosa en ayunas. Sin embargo, como señala la Biblioteca Nacional de Medicina, un análisis de orina también puede complementar el diagnóstico. A pesar de ello, la diabetes suele estar precedida de síntomas como pérdida de peso, sed excesiva, visión borrosa o fatiga.

Sin embargo, estudios recientes han identificado un nuevo posible indicador: el color de la lengua. Según la Universidad de Harvard, una lengua sana tiene un color rosa claro. Sin embargo, cambios en su tonalidad pueden ser señales de alerta.

Una lengua blanca con placas puede indicar candidiasis bucal, una infección frecuente en personas con diabetes debido a los altos niveles de azúcar en la saliva, que favorecen el crecimiento de la levadura Candida albicans. En algunos casos, esta afección también puede manifestarse con una lengua amarillenta.

Mantener una buena higiene bucal no solo previene problemas dentales, sino que también ayuda a detectar posibles enfermedades. El Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial recomienda:

Usar pasta dental con flúor para proteger el esmalte.

Cepillar suavemente en movimientos circulares, inclinando las cerdas hacia las encías.

Cepillar ambos lados de los dientes.

Limpiar la lengua con un cepillo o raspador para eliminar bacterias que puedan propagarse por la cavidad bucal.

La diabetes es una enfermedad que no discrimina, pero con educación, prevención y acceso adecuado a tratamientos, podemos combatirla. Tomar conciencia sobre sus riesgos y promover estilos de vida saludables es el primer paso para enfrentar este desafío mundial.